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Около ста автомобилей столкнулись в Техасе
Источник материала: ОНТ
Порядка ста автомобилей повреждены, пять человек погибли и 36 ранены в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в штате Техас,
По информации местных полицейских, причиной ДТП стала наледь на трассе. Несколько пострадавших доставлены в больницу в критическом состоянии, степень тяжести ранений у других участников аварии устанавливается медиками.
Трасса, на которой произошло ДТП, перекрыта в обоих направлениях движения.
Фото и видео: РИА Новости
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Порядка ста автомобилей повреждены, пять человек погибли и 36 ранены в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в штате Техас, сообщает РИА...
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