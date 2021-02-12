Около ста автомобилей столкнулись в Техасе

Источник материала: ОНТ

Порядка ста автомобилей повреждены, пять человек погибли и 36 ранены в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в штате Техас, сообщает РИА «Новости».

По информации местных полицейских, причиной ДТП стала наледь на трассе. Несколько пострадавших доставлены в больницу в критическом состоянии, степень тяжести ранений у других участников аварии устанавливается медиками.





Трасса, на которой произошло ДТП, перекрыта в обоих направлениях движения.

Фото и видео: РИА Новости

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