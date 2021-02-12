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Узнаете, где бабушка, а где внучка? 63-летняя женщина поделилась секретами молодости
Источник материала: ОНТ
Лесли Максвелл увлеклась спортом, когда ей было 48 лет. Сейчас женщине 63 года, а её внешний вид просто поражает. На фотографиях, где Лесли позирует со своей внучкой, с первого взгляда даже сложно разобрать, кто из них бабушка.
Австралийская бабушка ведёт свой Instagram, у неё свои онлайн-курсы по правильному питанию и тренировкам, она рекламирует различные бренды.
Лесли говорит, что нет никаких секретов – регулярные тренировки, рациональное питание и внимательное отношение к себе.
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Лесли Максвелл увлеклась спортом, когда ей было 48 лет. Сейчас женщине 63 года, а её внешний вид просто поражает. На фотографиях, где Лесли позирует со своей внучкой, с...
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