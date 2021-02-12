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Мировые СМИ комментируют выступление Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании

12.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мировые СМИ комментируют выступление Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании

Не обошла вниманием Всебелорусское народное собрание мировая пресса. В разных изданиях сегодня активно комментируют выступление Президента.


Этому событию сегодня была посвящена большая часть эфирного времени российских и украинских СМИ. Репортажи вышли на телеканалах ICTV и «НАШ». О программной речи Александра Лукашенко рассказали в новостном выпуске на НТВ. Ведущие и корреспонденты телеканала РБК обсуждали и детально разбирали заявления Главы белорусского государства. «Первый канал» рассказал своим зрителям о масштабности традиционного форума, его участниках и отдельных моментах речи Александра Лукашенко. «Несмотря на попытки извне раскачать ситуацию, белорусское общество выстоит», – сообщили в эфире.

И естественно, что дать оценку форуму в контексте определённого политического давления не преминула западная пресса. Из всей многочасовой речи Президента бурная реакция последовала именно на слова о стремлении внешних сил повлиять на нас, постоянных атаках на международной арене и блицкриге, который, впрочем, не удался. Отреагировали в своих публикациях на главной странице сайта и YouTube-канале журналисты Euronews, немецкой Deutsche Welle, информационных агентств «Рейтерс» и «Ассошиэйтед Пресс». «Белорусский лидер клянётся победить «восстание, поддерживаемое иностранцами». Идентичные публикации на сайтах десятков заокеанских ресурсов: газеты «Вашингтон Пост», каналов телевизионных станций NBC и ABC. Хотя американские СМИ обычно не уделяют особого внимания зарубежным форумам. Однако народное собрание стало важной темой новостей. В эфире американского CBS Александра Лукашенко назвали «сильной личностью» и в новостном репортаже предсказуемо сделали акцент на фразе Президента о блицкриге. Подобная риторика и в европейском эфире – в новостях телеканала France 24. 

 

 

 

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Теги: Новости
 
 
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Не обошла вниманием Всебелорусское народное собрание мировая пресса. В разных изданиях сегодня активно комментируют выступление Президента. Этому событию...
 
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