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Публицист Всеволод Непогодин: призывающие к санкциям против своей страны люди – это враги
Источник материала: ОНТ
Призывы к санкциям против своей страны можно сравнить с желанием отключить простым людям воду, газ и электричество. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил украинский публицист и журналист Всеволод Непогодин.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Призывы к санкциям против своей страны можно сравнить с желанием отключить простым людям воду, газ и электричество. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего...
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