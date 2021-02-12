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Публицист Всеволод Непогодин: призывающие к санкциям против своей страны люди – это враги

12.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Публицист Всеволод Непогодин: призывающие к санкциям против своей страны люди – это враги

Призывы к санкциям против своей страны можно сравнить с желанием отключить простым людям воду, газ и электричество. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил украинский публицист и журналист Всеволод Непогодин.

Всеволод Непогодин: «Это враги. Я помню, как в 1994 году меня возили к бабушке в Бобруйск. В Жлобине поезд останавливался и чуть ли не весь город выходил к поезду с мягкими игрушками, потому что зарплату платили игрушками, денег не было. Люди просто просили "купите мягкие игрушки, чтобы у нас хоть какие-то деньги, чтобы хлеба было можно за что-то купить". Я помню, как в середине 1990-х годов в Бобруйске на выходе из магазина продовольственного рядом с шинным заводом – одним из самых крупнейших предприятий Европы в своем сегменте – было все усеяно белыми крышками. Потому что работяги шли после смены с завода в магазин, покупали бутылку водки, сразу же выходили из магазина, откручивали и пили водку из горла от безысходности. Потому что была катастрофа. Я помню, какая была Беларусь в 1990-е. А люди это, видно, забыли. И те, кто призывает к санкциям, – ну, я не знаю. Это же просто убийство государства, убийство простых людей. Мне кажется, это тоже своего рода преступление перед государственностью. Убить государство – ради чего? Мне это не понятно, это за гранью здравого смысла. Это санкции против простых людей. Это то же самое, что взять и переключить воду, газ, свет и воздух еще. Умирайте, что ли?»

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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Призывы к санкциям против своей страны можно сравнить с желанием отключить простым людям воду, газ и электричество. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего...
 
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