Польшу накрывает протестная волна: СМИ выступают против нового налога

Источник материала: ОНТ

Прошлый год был непростым не только для Беларуси. Пандемия вскрыла проблемы во многих странах. И тенденция в начале нынешнего года не очень обнадёживает. Мир пережил год протестов, но никто не говорит, что они вдруг прекратятся.

В этом контексте сегодня во Дворце Республики вспоминали и Польшу. Соседнюю страну накрывает одна протестная волна за другой. И здесь, как говорится, не рой яму другому. Сегодня у соседей – день чёрных полос. Польские журналисты протестуют против нового налога.

Сотни манифестантов собрались у штаб-квартиры государственного канала TVP в Варшаве. Десятки польских газет, интернет-изданий, радиостанций и телеканалов закрыли на сутки доступ к своим страницам и эфирам. Вместо этого пользователи увидели чёрный экран с надписью «Здесь должна была быть твоя любимая программа». В открытом письме редакторы крупнейших изданий и медиа-групп отмечают, что новый налог фактически уничтожит некоторые редакции, в первую очередь оппозиционных СМИ. А это не что иное, как открытая атака на свободу слова в Польше.





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