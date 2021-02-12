ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Польшу накрывает протестная волна: СМИ выступают против нового налога

12.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Польшу накрывает протестная волна: СМИ выступают против нового налога

Прошлый год был непростым не только для Беларуси. Пандемия вскрыла проблемы во многих странах. И тенденция в начале нынешнего года не очень обнадёживает. Мир пережил год протестов, но никто не говорит, что они вдруг прекратятся. 

В этом контексте сегодня во Дворце Республики вспоминали и Польшу. Соседнюю страну накрывает одна протестная волна за другой. И здесь, как говорится, не рой яму другому. Сегодня у соседей – день чёрных полос. Польские журналисты протестуют против нового налога.

Сотни манифестантов собрались у штаб-квартиры государственного канала TVP в Варшаве. Десятки польских газет, интернет-изданий, радиостанций и телеканалов закрыли на сутки доступ к своим страницам и эфирам. Вместо этого пользователи увидели чёрный экран с надписью «Здесь должна была быть твоя любимая программа». В открытом письме редакторы крупнейших изданий и медиа-групп отмечают, что новый налог фактически уничтожит некоторые редакции, в первую очередь оппозиционных СМИ. А это не что иное, как открытая атака на свободу слова в Польше.


 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прошлый год был непростым не только для Беларуси. Пандемия вскрыла проблемы во многих странах. И тенденция в начале нынешнего года не очень обнадёживает. Мир...
 
Новости дня
Новости разные
 
Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным на глазах сотрудников ГИБДД упала в Москву-реку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by