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Всеволод Непогодин: смешна любая критика официального Киева в адрес белорусской власти

12.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Всеволод Непогодин: смешна любая критика официального Киева в адрес белорусской власти

Критику властей Украины в адрес Беларуси невозможно воспринимать всерьез. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил украинский публицист и журналист Всеволод Непогодин.

Всеволод Непогодин: «Мне сейчас смешна любая критика украинских властей, какие-то любые их шпильки в адрес белорусской власти. Только по той простой причине, что 30% бензина на украинском рынке и 50% битума на украинском рынке, который как раз идет на программы проекта "Велике будівництво", который является главным драйвером программы Зеленского, его послевыборной деятельности, производится на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Как вы можете критиковать Беларусь, которая поставляет вам 50% битума, который у вас главный драйвер вашей программы "Велике будівництво". Это просто смешно, ребята, кто вы такие? Есть старая цитата Владимира Ильича Ленина: "Политика – это концентрированное выражение экономики". Все взаимосвязано. И когда они критикуют Беларусь, мне становится просто смешно».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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Критику властей Украины в адрес Беларуси невозможно воспринимать всерьез. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил украинский публицист и...
 
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