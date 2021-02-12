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Всеволод Непогодин: смешна любая критика официального Киева в адрес белорусской власти
Источник материала: ОНТ
Критику властей Украины в адрес Беларуси невозможно воспринимать всерьез. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил украинский публицист и журналист Всеволод Непогодин.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Критику властей Украины в адрес Беларуси невозможно воспринимать всерьез. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил украинский публицист и...
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