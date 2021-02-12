|
Власти Китая запретили вещание телеканала BBC World News
Источник материала: ОНТ
Телеканал британской вещательной корпорации обвиняется регулятором КНР в нарушении принципов достоверности и непредвзятости,
В заявлении китайского управления радио и телевидения отмечено, что вещание телеканала BBC World News запрещено на всей территории Китайской Народной Республики.
Фото: REUTERS/Aly Song
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеканал британской вещательной корпорации обвиняется регулятором КНР в нарушении принципов достоверности и непредвзятости, информирует агентство «ТАСС». В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)