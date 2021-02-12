Как западные страны реагируют на Всебелорусское народное собрание?

Источник материала: ОНТ

Как реагирует западное медиапространоство на сегодняшние события в Беларуси, рассказал наш собкор в ЕС Руслан Поддубский.





Слова Президента Беларуси об условиях смены власти в стране, сроках внесения изменений в Конституцию и проведения референдума вошли в главные новостные сводки европейских медиа.

Телеканалы и интернет-ресурсы пока лишь констатируют заявления Александра Лукашенко, видимо, оставляя разбор и аналитику на более поздний срок, учитывая, что работа белорусского форума ещё продолжается.

Но в новостные выпуски Беларусь сегодня попадает не только из-за громких заявлений из Дворца Республики. В то время как в Минске начинало работу Всебелорусское народное собрание, в европейском парламенте ровно в этот момент в очередной раз обсуждали Белорусскую атомную станцию. И надо сказать, что, наверное, впервые за долгое время выступление основного докладчика, еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон можно назвать конструктивным, и связано в первую очередь это с тем, что в эти дни эксперты Еврокомиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности проводят в Беларуси проверочную миссию. Их отчет будет готов в начале марта. То есть Беларусь, как и всегда заявляла, абсолютно открыта для сотрудничества, но несмотря на это, критика традиционно звучала от литовских и польских евродепутатов, а вот представитель самой мощной атомной державы Европы – Франции, которая имеет 56 действующих реакторов, – призвал коллег не спешить с осуждающими резолюциями в отношении Минска и вообще сменить менторский тон в отношениях Беларуси и ЕС.

Вообще отношения Беларуси и Евросоюза сейчас переживают не самые лучшие времена, некоторые европейские эксперты увязывают это с попыткой давления на Россию. То есть геополитическая борьба Москвы с Брюсселем и Вашингтоном естественным образом отражается на ближайших союзниках Москвы. В качестве примера двойных стандартов в этой борьбе приводят реакцию на применение силы при несанкционированных акциях, в странах Запада – это проявление демократии, в Восточной Европе – подавление свобод.

В целом реакция на инициативы Президента Беларуси по изменениям в Конституцию и проведению национального референдума ещё последует. И евродепутатам, и европейским лидерам предстоит проанализировать информацию, поступающую из Минска в эти дни. В том числе и для того, чтобы корректировать свои позиции в вопросе выстраивания отношений с Республикой Беларусь. Как бы они ни складывались, западные партнёры, видимо, всё же укрепились во мнении, что решения, которые определяют судьбу Беларуси, принимаются именно в Минске.

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