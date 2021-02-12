Почему Лукашенко популярнее в Украине, чем Зеленский и другие политики, объяснил публицист Всеволод Непогодин

Источник материала: ОНТ

Украинский публицист и журналист Всеволод Непогодин в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ объяснил, почему Александр Лукашенко популярнее в Украине, чем Владимир Зеленский и другие политики.

Всеволод Непогодин: «Есть очень старая цитата, которая принадлежит Уинстону Черчиллю: "У Англии нет постоянных врагов и нет постоянных друзей, постоянны только наши интересы". Так вот, Александр Григорьевич Лукашенко, мне со стороны это видно, отстаивает именно интересы Беларуси. Он не пророссийский политик, он не проевропейский политик, он именно пробелорусский. А в Украине нет именно проукраинских политиков. Потому что условный Андрей Садовой, мэр Львова, это прольвовский политик. Юрий Бойко – это продонецкий политик. А проукраинских политиков – их просто не существует. Я еще летом писал тоже статью, что действительно Александр Григорьевич Лукашенко еще 25 лет [назад] правильно поступил, когда вынес на референдум общенациональный вопрос о втором государственном языке. Люди проголосовали, стал везде русский язык. Это позволило снизить градус напряжения в обществе. Если бы у нас [в Украине] второй язык государственный ввели русский, не было бы ни потери Крыма, ни войны на Донбассе. Почему-то у нас так нет такого человека, который может быть таким тоже балансиром. Нет в стране такого человека, как Лукашенко, который может навести порядок, чувствовать, олицетворять и претворять в жизнь интересы всех социальных и территориальных групп».