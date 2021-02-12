Всеволод Непогодин: бездействие милиции на протестах может привести к катастрофе и исчезновению страны

Источник материала: ОНТ

Если бы белорусские правоохранители бездействовали во время протестных акций, страна могла бы оказаться на грани исчезновения. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил украинский публицист и журналист Всеволод Непогодин.

Всеволод Непогодин: «2 мая 2014 года уже вечером, когда Дом профсоюзов [в Одессе] горел, то есть шла драка, бойня, я уже приходил в подземный переход одесского вокзала, и женщина кричала. Такой истерический крик: "Восемь трупов уже". Я чуть дальше прошел, и стояло там прямо несколько отрядов тернопольской милиции. Они просто бездействовали, просто жевали семечки. Не было команды действовать. Просто милиция бездействовала».

Эксперт ответил на вопрос, могла ли подобная ситуация, когда милиция бездействует и это приводит к гибели людей, повториться в Беларуси.

Всеволод Непогодин: «Конечно, могла повториться. Если бы была бездеятельность правоохранительных органов, все могло быть так, а могло быть даже еще и хуже. А что касается действий белорусских правоохранителей, то они, прежде всего, защищали мир, суверенитет и территориальную целостность. Я думаю, если бы они тогда не выступили, то уже бы не было белорусского государства в нынешнем виде. Мне ситуация напоминала, я еще летом это написал, как Польша в 1939 год. Страна просто могла перестать существовать, развалиться, могли ввести войска со всех сторон и просто, я не знаю, это была бы катастрофа, как на Донбассе или как в Приднестровье. Могли появиться тоже какие-нибудь непризнанные республики, и все. Беларусь реально стояла на грани катастрофы и исчезновения».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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