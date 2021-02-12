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Всеволод Непогодин: бездействие милиции на протестах может привести к катастрофе и исчезновению страны
Источник материала: ОНТ
Если бы белорусские правоохранители бездействовали во время протестных акций, страна могла бы оказаться на грани исчезновения. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил украинский публицист и журналист Всеволод Непогодин.
Эксперт ответил на вопрос, могла ли подобная ситуация, когда милиция бездействует и это приводит к гибели людей, повториться в Беларуси.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Всеволод Непогодин: бездействие милиции на протестах может привести к катастрофе и исчезновению страны
Если бы белорусские правоохранители бездействовали во время протестных акций, страна могла бы оказаться на грани исчезновения. Об этом в эфире программы «Марков....
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