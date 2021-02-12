Всеволод Непогодин: белорусские протесты – это «понты для приезжих»

Источник материала: ОНТ

Протестующие в Беларуси хотели каких-то впечатлений и банальной «движухи», не до конца осознавая политические последствия для будущего страны. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил украинский публицист и журналист Всеволод Непогодин.

Всеволод Непогодин: «Я как одессит руководствуюсь выражением моего недавно умершего земляка Михаила Михайловича Жванецкого: "Давайте спорить [о вкусе] устриц с теми, кто их ел". Я хотел посмотреть, прочувствовать эти протесты на вкус – чего люди хотят, интонации. Но когда я увидел, что происходило тогда, мне почему-то вспомнилась другая песня Виктора Робертовича Цоя – "Восьмиклассница". Потому что мамина помада, сапоги старшей сестры – вот какие-то девочки стоят. Ну какие у них могут быть политические требования? Отмена годовой контрольной по алгебре? Скидки на 20% на косметику? Молодежи, если попросту выражаться, хотелось движухи, чего-то хотелось нового, каких-то впечатлений. Я был на многих уличных акциях в России, в Украине, в Европе. Но меня это [акции в Беларуси] совершенно эмоционально не зацепило. Это просто веселуха какая-то, им хотелось движения ради движения. Там не было каких-то ярких политических лозунгов. А перемены? Ну, это что-то абстрактное. Перемены можно, знаете, комендантский час, как в Европе. Вы хотите сейчас, чтобы в 9 вечера комендантский час? Это будут перемены».

Эксперт также высказался о взрослых женщинах, которые выступали со сцен во время акций белорусских протестующих.

Всеволод Непогодин: «Это были абсолютно пустые люди, которые там только [показывали] какие-то жесты. Я просто привык смотреть в корень – какая-то конкретика, программа, детали, за счет чего. А какие-то абстрактные ужимки, прыжки, жесты, простые какие-то лозунги. У меня уже иммунитет к этому как у человека, который прошел два Майдана украинских. То есть меня совершенно это все не зацепило. Еще в июне я смотрел какие-то трансляции белорусских оппозиционных мероприятий, и я понимал, что это, как я называю, "понты для приезжих". На это уже в Украине никто не купится. А здесь хотели сыграть на природной доброте, на наивности белорусов, на их искренних надеждах, что жизнь можно за счет чего-то поменять к лучшему».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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