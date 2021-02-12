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Реставрация Кревского замка ведется в Беларуси. Как сейчас выглядит уникальный памятник архитектуры?

12.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Реставрация Кревского замка ведется в Беларуси. Как сейчас выглядит уникальный памятник архитектуры?

Будущее невозможно представить без прошлого. Сохранение культурного наследия – одна из приоритетных задач страны. Среди статусных объектов, которые сегодня «поднимают из руин», – Кревский замок. Лишь в прошлом году на реставрацию уникального памятника зодчества международного значения выделено более миллиона двухсот тысяч рублей. Это средства из республиканского бюджета и президентского фонда. 


Стены, в которых заключена история длинною не в одну жизнь. Кревский замок – некогда неприступная крепость, символ борьбы предков за право «людзьмі звацца». Потерять нельзя. Сегодня на старом месте воссоздан портал. Технологии только XIV века.

Татьяна Ражева, начальник отдела культуры Сморгонского райисполкома: «Завяршаюцца працы па 5 пускавому комплексу. Гэта рэстаўрацыя другой сцяны, прылягаючай на Княжаскай вежы. Выкананы былі раней работы па яе кансервацыі. Фінансаванне ў гэтым годзе выдзелена з рэспубліканскага бюджэта. У далейшым плануецца работы па замку весьці і за кошт Фонда Прэзідэнта па падтрымцы культуры і мастацтва, інвестыцыйнай праграмы».

Сквозь строительные леса заметны очертания боевой галереи. Решили представить фрагмент. А как туда пройти? Заглянем первыми внутрь стены толщиной почти в три метра. Соорудили «потайную» лестницу, как это было в эпоху великого князя Ольгерда.      

«Каменный пояс» Беларуси – это о замке в Лиде (его уже возродили), Гродно (там сейчас идут масштабные работы), Крево (поднимается из руин). Рядом, в Гольшанах, ещё восстанавливают резиденцию Сапег. Было время разбрасывать камни, теперь – пора собирать.

Все материалы для реставрации – отечественные. И это – по-дедовски. Есть такое мнение: Кревская цитадель – первая каменная на нашей земле. Кстати, в Сморгонском районе – одна из самых больших концентраций памятников, охраняемых государством.     

Игорь Счастный, заместитель председателя Сморгонского райисполкома: «У Спісе знаходзіцца 36 аб’ектаў. Сярод іх – 20 архітэктурных, 13 геалагічных, 3 помніка гісторыі. Безумоўна, адна з галоўных задач – падтрымліваць іх у пэўным стане. Гэтыя аб’екты – пэўная “візітка” нашага краю, Смаргоншчыны. Таму, калі сюды прыязджае турыст, за ім ідуць і інвестары».

Доступ к парадному фасаду Кревского замка, который не потеряли, откроют этим летом. Стоит в очереди на воссоздание Южная стена. Это почти 72 метра. Сделано немало, но впереди ещё многое. По успехам о нас будут судить потомки.  

 

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Теги: Гродно
 
 
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Будущее невозможно представить без прошлого. Сохранение культурного наследия – одна из приоритетных задач страны. Среди статусных объектов, которые сегодня...
 
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Реставрация Кревского замка ведется в Беларуси. Как сейчас выглядит уникальный памятник архитектуры?
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