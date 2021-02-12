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Реставрация Кревского замка ведется в Беларуси. Как сейчас выглядит уникальный памятник архитектуры?
Источник материала: ОНТ
Будущее невозможно представить без прошлого. Сохранение культурного наследия – одна из приоритетных задач страны. Среди статусных объектов, которые сегодня «поднимают из руин», – Кревский замок. Лишь в прошлом году на реставрацию уникального памятника зодчества международного значения выделено более миллиона двухсот тысяч рублей. Это средства из республиканского бюджета и президентского фонда.
Стены, в которых заключена история длинною не в одну жизнь. Кревский замок – некогда неприступная крепость, символ борьбы предков за право «людзьмі звацца». Потерять нельзя. Сегодня на старом месте воссоздан портал. Технологии только XIV века.
Сквозь строительные леса заметны очертания боевой галереи. Решили представить фрагмент. А как туда пройти? Заглянем первыми внутрь стены толщиной почти в три метра. Соорудили «потайную» лестницу, как это было в эпоху великого князя Ольгерда.
«Каменный пояс» Беларуси – это о замке в Лиде (его уже возродили), Гродно (там сейчас идут масштабные работы), Крево (поднимается из руин). Рядом, в Гольшанах, ещё восстанавливают резиденцию Сапег. Было время разбрасывать камни, теперь – пора собирать.
Все материалы для реставрации – отечественные. И это – по-дедовски. Есть такое мнение: Кревская цитадель – первая каменная на нашей земле. Кстати, в Сморгонском районе – одна из самых больших концентраций памятников, охраняемых государством.
Доступ к парадному фасаду Кревского замка, который не потеряли, откроют этим летом. Стоит в очереди на воссоздание Южная стена. Это почти 72 метра. Сделано немало, но впереди ещё многое. По успехам о нас будут судить потомки.
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Реставрация Кревского замка ведется в Беларуси. Как сейчас выглядит уникальный памятник архитектуры?
Будущее невозможно представить без прошлого. Сохранение культурного наследия – одна из приоритетных задач страны. Среди статусных объектов, которые сегодня...
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