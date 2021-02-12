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Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным на глазах сотрудников ГИБДД упала в Москву-реку

12.02.2021 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным на глазах сотрудников ГИБДД упала в Москву-реку
Андрей Мерзликин. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей Мерзликин – один из самых востребованных актеров театр и кино. В свободное от работы время он служит алтарником в храме Святого Великомученика Георгия Победоносца. Правда, к вере артист пришел не сразу.

В 1996 году Андрей Мерзликин поступил во ВГИК на актерский факультет в мастерскую Евгения Киндинова. Еще во время учебы он получил приз за лучшую мужскую роль в короткометражном фильме «Как я провела лето». Но большие роли, как, например, в ленте «Бумер», начали появляться не вдруг.

«На протяжении трех лет работы не было, зарплаты не было, поводов для радости – тоже, – вспоминает Андрей. – Настоящая молодость-молодость! И мы 21 февраля с Саввинской набережной Москвы вылетели прямо в Москва-реку. Попали в аварию, хотя при этом все были трезвыми и я даже не сидел за рулем».


«Просто человек, который вел, не знал Москвы – был родом из одного со мной поселка (Калининград, ныне Королев Московской области – Прим. ред.), – пояснил Мерзликин. – Он ехал по дублеру – справа Новодевичий монастырь, а слева – Третье кольцо. Дорога заканчивалась тупиком, а дальше шла река».


Сотрудники ГИБДД зафиксировали скорость движения машины – 160 километров в час.

«У них на глазах авария и случилась, – говорит Мерзликин. – Мы улетели в Москва-реку. Вызвали МЧС, нас подняли. Не ругались, а только сказали, что мы первые, кто здесь выезжает. А заодно показали на монастырь рядом – мол, вам туда».


Вся эта грустная история поменяла мировоззрение актера.

«Я уехал домой, сидел весь обложенный льдом и думал, что в жизни что-то радикальное происходит, – пояснил артист в авторской программе Татьяны Устиновой «Мой герой» на канале ТВЦ. – Ведь все выжили, у меня ни одной царапины, только машина под списание. Для чего дано это испытание? И тогда у меня появилось внутреннее преображение».
 
 
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Сотрудники ГИБДД зафиксировали скорость движения машины – 160 километров в час.
 
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