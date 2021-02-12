В ходе акций протеста 11 февраля задержано около полутора десятков человек

Около полутора десятков человек задержано на акциях протеста 11 февраля, в первый день VI Всебелорусского народного собрания, следует из информации волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных».





В сетях анонсировались дневные локальные цепи солидарности и вечерний марш в центре Минска. Локальные акции (цепи, шествия) состоялись, водители массово сигналили по маршруту проезда автобусов с делегатами ВНС, централизованного марша не было, однако на объявленных точках сбора дежурили силовики и автозаки.



как и по всей стране, по-прежнему стоит морозная погода. В столице,как и по всей стране, по-прежнему стоит морозная погода.

Правозащитники сообщают об обыске в квартире журналистки Татьяны Скапцовой-Петровской, пишущей для портала tut.by.