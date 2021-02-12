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В ходе акций протеста 11 февраля задержано около полутора десятков человек

12.02.2021 07:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Около полутора десятков человек задержано на акциях протеста 11 февраля, в первый день VI Всебелорусского народного собрания, следует из информации волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных».

В ходе акций протеста 11 февраля задержано около полутора десятков человек

В сетях анонсировались дневные локальные цепи солидарности и вечерний марш в центре Минска. Локальные акции (цепи, шествия) состоялись, водители массово сигналили по маршруту проезда автобусов с делегатами ВНС, централизованного марша не было, однако на объявленных точках сбора дежурили силовики и автозаки.

 

В столице,В ходе акций протеста 11 февраля задержано около полутора десятков человек
как и по всей стране, по-прежнему стоит морозная погода.

Правозащитники сообщают об обыске в квартире журналистки Татьяны Скапцовой-Петровской, пишущей для портала tut.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Около полутора десятков человек задержано на акциях протеста 11 февраля, в первый день VI Всебелорусского народного собрания, следует из информации волонтерского...
 
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