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«Вам нужно немного ленты». Англичанка сделала подтяжку лица Деми Мур и помолодела «на 10 лет за 10 минут»
Источник материала: Tut.by
51-летняя писательница из английского города Рединг Ванесса Холберн с помощью подручных средств повторила подтяжку лица, как у актрисы Деми Мур. Ванесса хотела проверить, реально ли помолодеть «на 10 лет за 10 минут». Спойлер — реально! Результаты эксперимента
Для «пластики» Ванесса купила специальные прозрачные пластыри для подтяжки кожи. «У меня было три набора лент. Одной я сделала фиксацию на висках, другую установила около ушей, а последнюю — на затылке. За считанные минуты мои глаза стали удлиненными, как у кошки, скулы — острыми, а губы — пухлыми и без складок», — цитирует
После установки пластырей профессиональный визажист сделала Ванессе легкий контурирующий макияж. Результат — писательница стала выглядеть моложе! «Техника Деми, безусловно, работает», — подытожила женщина.
В конце января Деми Мур приняла участие в модном показе Fendi. Внимание поклонников привлекло лицо актрисы, они высказались о возможных пластических операциях знаменитости.
Позже Мур дала
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«Вам нужно немного ленты». Англичанка сделала подтяжку лица Деми Мур и помолодела «на 10 лет за 10 минут»
«За считанные минуты мои глаза стали удлиненными, как у кошки, скулы - острыми, а губы - пухлыми и без складок».
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