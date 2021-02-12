«Вам нужно немного ленты». Англичанка сделала подтяжку лица Деми Мур и помолодела «на 10 лет за 10 минут»

Источник материала: Tut.by

51-летняя писательница из английского города Рединг Ванесса Холберн с помощью подручных средств повторила подтяжку лица, как у актрисы Деми Мур. Ванесса хотела проверить, реально ли помолодеть «на 10 лет за 10 минут». Спойлер — реально! Результаты эксперимента публикует The Sun.

Для «пластики» Ванесса купила специальные прозрачные пластыри для подтяжки кожи. «У меня было три набора лент. Одной я сделала фиксацию на висках, другую установила около ушей, а последнюю — на затылке. За считанные минуты мои глаза стали удлиненными, как у кошки, скулы — острыми, а губы — пухлыми и без складок», — цитирует lenta.ru .



Фото: David Cummings / The Sun



Фото: David Cummings / The Sun



Фото: David Cummings / The Sun



Фото: David Cummings / The Sun

После установки пластырей профессиональный визажист сделала Ванессе легкий контурирующий макияж. Результат — писательница стала выглядеть моложе! «Техника Деми, безусловно, работает», — подытожила женщина.



Фото: David Cummings / The Sun



Фото: David Cummings / The Sun

В конце января Деми Мур приняла участие в модном показе Fendi. Внимание поклонников привлекло лицо актрисы, они высказались о возможных пластических операциях знаменитости.



Фото: Splash News

Позже Мур дала интервью супермодели Наоми Кэмпбелл для ее шоу No Filter with Naomi. Актриса была без макияжа. Зрители сошлись во мнении, что в интервью Мур выглядит лучше, чем на фото и видео с дефиле.