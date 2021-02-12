Избавиться от подарков бывшего и еще 14 идей, чем заняться в выходные (вам понравится)

Источник материала: Tut.by

Вы же в курсе, что самый романтический день в году, в общем-то, уже не за горами? AFISHA.TUT.BY подобрала самые милые идеи как для парочек, так и для тех, для кого 14 февраля вообще никакой не праздник. Смотрите, чем стоит заняться в этот уикенд — и чтобы потом не пожалеть об этом.

Устроить свидание на кофейном Gastrofest



Фото: предоставлено организаторами Gastrofest

На прошлой неделе в столице и регионах стартовал кофейный гастрофест. Заведения снова подготовили сеты «кофе плюс десерт» за фиксированную стоимость в восемь рублей. Именно кофейные фестивали в прошлые годы были одними из самых популярных, и этот, судя по загруженности заведений, исключением не станет. Да и для свиданий он подходит как нельзя лучше.

Гастрофест продлится до 21 февраля, но с походом на фестиваль советуем на затягивать. Если надумаете выйти на кофе, прикиньте сразу несколько мест, в которые хотели бы заглянуть: ну а вдруг в одной из кофеен будет полная посадка. Фотографии сетов и адреса заведений перед походом можно изучить тут .

Где: в 20 кофейнях столицы

Когда: все выходные

Сколько: 8 рублей

Заглянуть на стендап с секс-консультантом



Зоя Пришивалко. Фото из личного архива героини

Уже не первую неделю в клубе Stand Up Comedy Hall проводят серию стендап-вечеринок, которая придется по душе и любителям подкастов, и любителям интервью, и любителям комедий. Профессиональные стендап-комики зовут на разговор гостей с интересными профессиями, где те рассказывают про свою работу правду — и ничего, кроме правды. Комики же не только шутят в процессе, но и задают умные вопросы. В итоге получается познавательно, а местами даже смешно.

В День влюбленных — гость под стать: на этот раз в Stand Up Comedy Hall зайдет секс-консультант Зоя Пришивалко. С ней пообщаются Дима Нарышкин и Андрей Щегель, и вместе они попробуют ответить на вопрос: да что же такое этот ваш секс? Приходите обмозговать.

Заночевать в кинотеатре



Фото: кадр из фильма

Ночью с 13 на 14 февраля, то есть с субботы на воскресенье, будут работать сразу несколько столичных кинотеатров. В «Ракете» и двух комплексах сети Silver Screen пройдут «ночи кино»: показывать будут три-четыре фильма друг за другом. Кинотеатры предлагают использовать это как идею для свидания влюбленным. Так что можно посмотреть?

Рассказываем. Кинотеатры сети «КиноМинска» подготовили программу Love cinema night и обещают романтическую атмосферу и новинки из проката. Покажут фильмы Love , «Родные» , «Приворот. Черное венчание» и «Он и Она» . Стоимость билетов — от 25 рублей.

В Silver Screen покажут три фильма, где все «Только по любви» . Это будут абсолютно разные картины, но в каждой из них витает дух любви. Начало ночи кино — в полночь, перерыв между фильмами — 20 минут. Это картины «Джек и механическое сердце» , «Дикая парочка» и «Опасный соблазн» . Цена — от 18 рублей.

Если заинтересовались, билеты и подробное описание фильмов ищите тут .

Обменять подарок от бывшего на что-то более ценное



Фото: unsplash.com

Вы не поверите, но в столице заработал пункт приема ненужных подарков (от бывших). По 14 февраля включительно ТРЦ Galleria Minsk предлагает обменять вещи, которые остались после расставания со второй половинкой, на приятные подарки себе любимым. Одежда, книги, бижутерия, плюшевые игрушки — заботливые Купидоны торгового центра примут вещи на вечное хранение. Взамен минчане получат сертификат на кофе или на 10 минут в виртуальной реальности. Акция не только станет терапевтическим способом избавиться от неприятных воспоминаний — вся собранная одежда пойдет в благотворительный проект KaliLaska.

А если у вас остались подарки, которые, кроме смеха, не вызывают никаких эмоций, то вы даже можете получить сертификат на 100 рублей на покупки в магазинах центра. Посетители «Галереи» с помощью стикеров проголосуют за самый странный подарок — его владелец и получит сертификат.

Когда: все выходные

Где: ТРЦ Galleria Minsk

Сколько: бесплатно

Побывать на концерте «J:Морс» ко Дню влюбленных



Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Если вам давно не хватает живой музыки, смело отправляйтесь на выступление белорусской группы «J:Морс»: 14 февраля коллектив сыграет традиционный концерт в честь Дня всех влюбленных. В этом году музыканты на мероприятии еще и презентуют новый альбом «Здравствуй», вышедший в ноябре 2020-го.

Если помните, релиз вышел в Telegram . Лидер коллектива Владимир Пугач написал , что так они хотят донести свои треки до максимального количества людей, потому что именно этот мессенджер сегодня — мощнейший канал коммуникации в Беларуси. Именно песни из этого альбома, а также другие хиты группы можно услышать на мероприятии 14 февраля.

Когда: 14 февраля, 19.00

Где: Prime Hall

Сколько: от 40 до 83,5 рубля Купить билет

Поговорить о чувствах на выставке эротики



Фото: facebook.com/ncsmby

Прямо сейчас в Национальном центре современных искусств проходит выставка «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века». В рамках экспозиции можно увидеть цветные литографии таких больших художников, как Пабло Пикассо, Анри Матисс и Эгон Шиле. Естественно, возрастной рейтинг — 18+.

Выставка эротического искусства — это в первую очередь исследование. Здесь восхищение красотой и сладостью телесного влечения граничит с ответами на глубинные вопросы. На экспозиции представлены 60 работ в технике литографии, которые собраны из частных коллекций Европы. А на входе вам предложат пройти несложный квест, чтобы немного лучше понять выставку — обязательно соглашайтесь!

Когда: все выходные, 12.00−20.00

Где: НЦСИ на Независимости, 47

Сколько: взрослые — 12 рублей, студенты дневной формы обучения — 10 рублей, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды III группы — 8 рублей, инвалиды I и II группы и участники ВОВ — бесплатно

Посмотреть нестыдную комедию о любви

Love — российская комедия, которая только-только вышла в прокат. Любопытным фильм в первую очередь делает его актерский состав: в нем снялись Сергей Светлаков , Тимур Батрутдинов, Ян Цапник , Камиль Ларин , Мария Миронова, Ксения Собчак и другие. А еще в картине звучит музыка белорусских хитмейкеров Intelligency — и это как минимум очень приятно.

Действие фильма происходит в отеле с говорящим названием Love («Любовь»). Его двери открыты для всех, кто хочет, чтобы День всех влюбленных стал особенным, мечтает снова поверить в любовь или хотя бы в этот день не оказаться в одиночестве. Главные герои — ревнивый мужчина и его пропавшая жена, частный детектив со своей привлекательной клиенткой и ее мужем-подлецом, горничная-иммигрантка из Узбекистана, ночная бабочка, скромный студент и другие типажи, наблюдать за которыми — одно удовольствие.

Когда: все выходные

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Расплакаться под хиты двухтысячных



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

«Полковнику никто не пишет», «Нас не догонят», «Черный бумер» — помните эти песни из двухтысячных? Уверены, что да. Если в эти выходные хотите устроить вечер ностальгии, то 13 февраля театр «Территория мюзикла» приглашает на шоу-программу, где прозвучат эти и другие хиты того времени.

Театр предлагает накануне Дня всех влюбленных вернуться на 20 лет назад. Надевать ли при этом плюшевые спортивные костюмы, брюки-капри с остроносыми сапогами или мазаться автозагаром — главным must have эпохи беспощадного гламура, — решать вам. Но насладиться главными хитами этого яркого десятилетия в исполнении артистов театра — это, как говорится, то, что доктор прописал. О том, что за песни будут исполнять в этот вечер, мы с любовью рассказывали тут .

Когда: 13 февраля, 19.00

Где: пр-т Независимости, 25 (Дворец культуры профсоюзов)

Сколько: от 15 рублей Купить билет

Провести вечер на фестивале необычных скульптур



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Уже 14 февраля фестиваль ледовых и снежных скульптур «Мир кристаллов» в Ботаническом саду завершает свою работу. Так что эти выходные — последний шанс прогуляться по сказочному саду всей семьей, с друзьями или со своей второй половиной. А что — необычный вариант для свидания.

Полюбоваться холодными (как сердца бывших) скульптурами можно ежедневно с 10.00 до 18.00 вплоть до воскресенья. Входной билет стоит 10 рублей, льготный вдвое дешевле — 5 рублей. Что посмотреть на фестивале — показываем в фоторепортаже TUT.BY .

Когда: все выходные, 10.00 — 18.00

Где: Ботанический сад

Сколько: 10 рублей (студентам, учащимся, пенсионерам, многодетным родителям, сотрудникам Академии наук — 5 рублей; людям с инвалидностью любой группы, сиротам и военнослужащим срочной службы — бесплатно)



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Если плюшевость Дня всех влюбленных вас откровенно бесит и хочется чего-то более серьезного и элегантного, эта идея точно для вас. 14 февраля вас зовут в столичный гастропаб «Бруклин», где в компании своих дам или кавалеров можно послушать изящный джаз из романтической коллекции ХХ века. Фортепиано, свечи и бокал любимого напитка напомнят о добрых моментах вашей жизни и, возможно, унесут в какие-то совершенно новые миры.

Можете придумать что-то более романтичное? Вот и мы нет. Начнется мероприятие из серии «Эстет» в 21.00, за входной билет попросят от 15 до 20 рублей.

Когда: 14 февраля, 21.00

Где: «Бруклин»

Сколько: от 15 рублей Купить билет



Фото: предоставлено организаторами концерта

Стендапа много не бывает: вот и в нашей подборке на выходные не одно, а сразу два стендап-шоу. В субботу в одном из главных мест для любителей комедии в Минске — Cuba bar на Мележа — пройдет концерт польского стендап-комика Винсента Гражецкого. Он будет шутить о жизни поляка в Беларуси, учебе в медицинском вузе и бытовухе врачей.

Винсент Гражецкий — польский стендап-комик, участник творческого объединения Stand-up Polska и Medyczny Stand-up, который открывал глаза на жизнь и работу врачей. Винсент начал свой путь в комедии после поступления в медицинский университет. Материал для концерта Винсент собирал около года. Своими наблюдениями и переживаниями он поделится уже в субботу.

Когда: 13 февраля, 19.00 (сбор гостей — 18.30)

Где: Cuba Bar, ул. Мележа, 5/1

Сколько: партер — 5 рублей, место за столиком — 10 рублей (за столик продается от 2 билетов) Купить билет

Признаться в любви на самом романтичном спектакле Минска





Спрятаться от пошлости можно на предпраздничом показе спектакля «Шлюб з ветрам» в РТБД. Это постановка Евгения Корняга, где он кроме привычной для себя территории пластики осваивает и территорию вокала. Основой для спектакля стали малоизвестные белорусские народные песни. Кроме них, тут не прозвучит ни слова. А петь будут о нашей жизни: действие спектакля разворачивается на свадьбе, где каждому из гостей есть что сказать. Рецензию AFISHA.TUT.BY на спектакль можно прочесть тут .

Постановку хвалят все кругом — самое время сходить на нее и составить собственное впечатление. Правда, билетов на спектакль осталось критично мало, и вы точно можете считать себя счастливчиком, если вам удастся их урвать.

Когда: 12 февраля, 19.00

Где: РТБД

Сколько: от 19 рублей Купить билет

Зажечь под «Кассиопею»



Фото: TUT.BY

Уже сегодня белорусская фрик-группа «Кассиопея» дает второй концерт за только-только начавшийся год. Место сбора прежнее — ламповый клуб «Граффити». Если вы когда-нибудь слушали музыку коллектива, то знаете, что он совмещает синти-поп с абсурдистской поэзией, а веселый сюр и тонкий стеб — с драмой. Для тех, у кого неплохо с самоиронией, пятничный концерт прекрасно подойдет для отмечания самого розового праздника в году.

В конце прошлого года коллектив выпустил первый за пять лет альбом, и что-то из него вы точно услышите на предстоящем концерте (а еще «Чингачгука любви» и другие лирические композиции группы).

Когда: 12 февраля, 20.00

Где: «Граффити» (пер. Калинина, 16)

Сколько: от 20 рублей Купить билет

Посмотреть новый хит Netflix (да, он тоже о любви)



Кадр из фильма

«Малкольм и Мари» — стильная черно-белая мелодрама, которая вышла на Netflix только неделю назад. Это камерное кино о любви, нелюбви, эгоизме и созависимости, в котором солируют актриса Зендая и Джон Дэвид Вашингтон (если вы видели его только в «Доводе» , то тут вас ждет приятный сюрприз). Еще один важный герой фильма — музыка: то приятный винтажный джаз, то современный рэп. И только в редкие моменты — тишина.

Снял синефильский хит Сэм Левинсон — тот самый, который срежиссировал популярный у молодежи сериал «Эйфория». «Малкольм и Мари» родился по той простой причине, что Левинсон не хотел скучать на самоизоляции, а потому попрактиковался в съемках камерного этюда о душных отношениях — получилось настолько хорошо и многослойно, что просмотр фильма легко заменит вам поход к семейному психотерапевту.



Фото предоставлено организаторами Maxshow Party

Тематических тусовок на любой вкус в этот уикенд настолько много , что просто голова кругом идет. Львиная доля из них как раз посвящена Дню святого Валентина (среди них есть и BHC party , которая к политике, правда, никакого отношения не имеет).

Отметим самые любопытные вечеринки в афише выходного дня: это «Рок-караоке для настоящих любовников» в «Граффити», WINAMP x SATISFACTION с дедовскими хитами в новом пространстве «М11», Valentine party со стендапом и кавербендами в «Перце» и сразу несколько дискотек 80−90-х. И если в выходные вы не пойдете сжигать подошвы в каком-нибудь из клубов, мы вас попросту не поймем!