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Насколько вы Илон Маск? Тест
Источник материала: Tut.by
Билл Гейтс и Стив Джобс (простите) уже не в моде. Сейчас многие хотят быть такими же крутыми, как Илон Маск. Можем понять: миллионное состояние, респект от продвинутых землян и молодая певица Граймс в качестве жены. Всего
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Простой и легкий тест, который поможет проверить, насколько вы похожи на Илона Маска.
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