Насколько вы Илон Маск? Тест

Источник материала: Tut.by

Билл Гейтс и Стив Джобс (простите) уже не в моде. Сейчас многие хотят быть такими же крутыми, как Илон Маск. Можем понять: миллионное состояние, респект от продвинутых землян и молодая певица Граймс в качестве жены. Всего один твит Маска может поднять интерес к приложению на запредельный уровень (да-да, это мы о Clubhouse сейчас). 42.TUT.BY предлагает проверить, насколько вы похожи на известного предпринимателя.