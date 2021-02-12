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Насколько вы Илон Маск? Тест

12.02.2021 07:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Билл Гейтс и Стив Джобс (простите) уже не в моде. Сейчас многие хотят быть такими же крутыми, как Илон Маск. Можем понять: миллионное состояние, респект от продвинутых землян и молодая певица Граймс в качестве жены. Всего один твит Маска может поднять интерес к приложению на запредельный уровень (да-да, это мы о Clubhouse сейчас). 42.TUT.BY предлагает проверить, насколько вы похожи на известного предпринимателя.

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