Айтишник из села рассказал, как топит дом дровами, сколько стоит котельная и сколько нужно дров

Источник материала: Tut.by

Считается, что наиболее дешевый и удобный способ отопить частный дом — поставить газовый котел. Но далеко не каждая деревня в Беларуси газифицирована. Поэтому, раз уж нет газа, отопление в домах делают электрическое. Ну, а если подстанция в деревне старая и маломощная, то техусловий на подключение электрокотла не дадут. В этом случае, возможно, придется топить дом дровами. Что представляет собой такая система отопления, а также сколько стоит протопить дом дровами в течение сезона, рассказал Павел — тот самый айтишник , который из столицы уехал жить на хутор.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Напомним, Павел живет в деревянном доме площадью 180 «квадратов» в деревне Лещевцы Воложинского района. И дом ему приходится топить дровами: газа в деревне нет, а подстанция, которая обслуживает три деревни, маломощная.

О дровах. Какие нужны и сколько стоят

Чтобы разобраться, какими дровами лучше топить дом, Павел предлагает рассмотреть таблицу «Удельная теплотворность древесины»:



Фото: tehnopost.kiev.ua

Самая распространенная древесина в наших широтах — сосна. Смотрим в таблице показатель ее теплотворности и сравниваем, скажем, с дубом или ясенем.

— Очевидно, что топить более плотными породами древесины вроде как круче, — объясняет мужчина. — Но если у вас стоит обычная печь, сложенная из кирпича, даже если она предназначена для топки высокотемпературными дровами, то при топке дубом она рассыплется, глина начнет трескаться. Поэтому в деревнях топят смесью дров: забрасывают вязанку сосны и добавляют пару полешек березы или дуба. Так удается достичь более длительного горения при более высокой температуре.

Помимо плотности древесины стоит учитывать влажность дров. Показатели таблицы теплотворности соответствуют влажности древесины 12%.

— В таблице у ясеня при 12% влажности — 3000 ккал/дм3, а при 25% будет уже 2000, — уточняет Павел. — Поэтому возникает необходимость топить не тем, что есть под рукой, а нормальными высушенными дровами.

Чтобы хорошо высушить дрова, надо 2−3 года. Заготовка дров идет не с лета на зиму, а с лета на зиму на пару лет вперед. Дрова лучше хранить в специальном сооружении — дровнике, в хорошо проветриваемом сарае. Его делят на несколько отсеков, в каждый из которых закладывают дрова определенного года. Так, если отсеков три, то дрова в них будут прошлого лета, позапрошлого и позапозапрошлого.



Фото предоставил Павел

На днях Павел купил колотые и пиленые дрова из дуба, куб стоил 45 рублей. Для сравнения, куб сосны стоит около 25 рублей. А вязанка дров техсушки в строительных магазинах продается за 17 рублей.

— На весь отопительный сезон мне нужно 10 кубов дров. То есть придется потратить 450 рублей. А дуб я покупаю еще и по той причине, что он не смоляной. Если же палить хвойные породы, то образуется много сажи и дымоходы нужно часто чистить.

Мужчина говорит, что иногда дома топят не дровами, а торфобрикетом или углем. Такое топливо горит лучше, но кирпичная печь от высокой температуры может потрескаться. К тому же зольность торфобрикета — 80%, а дров — менее 1%.



Фото предоставил Павел

О выборе печей и котлов

Павел объясняет: бывают печи отопительные (грубки), которые работают как батарея. А бывают — для приготовления пищи (русская печь), у которых отопление — функция второстепенная. В деревенских домах чаще всего стоят две печи: отопительная и для приготовления еды.

— Отопительные печи отличаются толщиной стенок, — говорит Павел. — Кирпич можно поставить на ребро или положить плашмя, соответственно, толщина стенок будет 7 см или 14. Также стенку можно поставить в полтора кирпича. Чем толще стенка, тем палишь больше дров, но когда печь нагревается, то дольше сохраняется тепло.

Еще печи бывают металлические и чугунные. Павел говорит, что чугунные стоят дороже, а проблема всех металлических печей в том, что они быстро остывают.

— Кирпичная печь остывает долго. А металлическая перестала гореть — и она холодная. Для дачи это хорошее решение, приехал и быстро дом протопил. Но для круглогодичного проживания это проблема. Я пытался жить с такой печью. Некомфортно. И не стоит ставить «буржуйки»! Они не предназначены для установки в жилых помещениях.

Мужчина рассказывает, что в продаже есть много металлических каминов. Есть также просто топки, которые вмуровывают в кирпич или другой материал. А есть система отопления на твердом топливе. Такая — у Павла.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

— Такие системы бывают самотечные, без насоса. Подойдет, если дом небольшой и одноэтажный. В противном случае нужно ставить современную систему с насосом.

Мужчина поясняет: при установке печи нужно учитывать, сколько «квадратов» будете топить.

— Мой дом — 180 кв. м. Считается, что на 10 «квадратов» идет 1 кВт мощности котла. Поэтому у меня стоит котел на 20 кВт. Он белорусской фирмы Tis, стоит около 2960 рублей.

Вообще, самый дешевый вариант для парового отопления — обычный «советский» котел, он стоит около 680 рублей. Постоянно подкидываешь туда дрова, систему никак не контролируешь — автоматики нет, котел не умеет гореть сам.

Более продвинутый вариант — котлы с механическим управлением, стоят 1680 рублей. Но здесь нельзя настраивать температуру теплоносителя, разбежка температуры в батареях может быть очень большой, от 40 до 80 градусов.

У Павла котел с автоматикой. В нем есть датчик, который показывает температуру в котле. Сзади стоит вентилятор, благодаря которому меняется интенсивность горения.



Фото предоставил Павел

— Я сам устанавливаю желаемую температуру на батарее. С таким управлением нужно меньше дров, чем для котла с механикой. При необходимости у меня котел входит в режим тления, когда воздух не подается, огонь не горит, а дрова лежат угольками. Если температура в батареях упала ниже заданного, включается вентилятор и раздувает огонь заново. Умнее котла на дровах, чем у меня, нет. Подкидываю дрова сам, а дальше греет автоматика.

Павел упомянул и о котлах длительного горения:

— Они горят чуть ли не неделю. Это, по сути, большая емкость, куда закидывается много дров, но загрузка идет сверху, и поджигаются дрова сверху. То есть, чтобы подкинуть, нужно открыть весь котел. Поэтому его не открывают, пока он не остывает. В обычных котлах дверцу открыл — и подкинул.

Что еще нужно купить к котлу

Павел рассказывает: к котлу обязательно нужно покупать группу безопасности, она в комплекте с котлом не идет. Стоит около 50 долларов.

Еще нужен насос, который будет гонять теплоноситель. Насос Павла стоит 140 евро. А также — циркуляционный насос, который устанавливают, когда хотят иметь всегда горячий полотенцесушитель и горячую воду сразу после открытия крана. Павел купил такой насос за 90 евро. Плюс насос для системы «теплый пол» — 100 евро.

Обязателен в установке трехходовой клапан — он нужен согласно инструкции производителя. Стоит около 70 долларов.

Стоимость радиаторов и пластиковых труб на весь дом Павла (включая «теплый пол») — 2000 рублей.

Оборудование в котельной — датчики, краны (около 40 штук) — это еще 1000 долларов.

Чтобы греть воду, нужен бойлер. Это может быть электробойлер, бойлер косвенного нагрева и проточный. У последнего — самый большой расход электроэнергии.

— Самый крутой — бойлер косвенного нагрева. У меня он на 107 л, мощность — 22 кВт. Стоит около 600 рублей. Еще можно поставить теплоаккумулятор. Но установка имеет смысл, если его объем будет от тонны. Такие стоят 1,5−2 тысячи долларов.

Монтаж всей системы обошелся в 1 тысячу долларов.

Итого за все — чуть более 3 тысяч евро.



Фото предоставил Павел

О теплоносителях

Павел поднял и такой вопрос: что залить в трубы? Если дом предназначен для круглогодичного проживания и из него никто не уезжает, многие заливают воду. Но у такого решения есть минусы.

— У воды нет смазывающих свойств. Из-за нее котел ржавеет. И вода может замерзнуть. Тогда вся система выйдет из строя.

В «правильную» систему заливают этиленгликоль и полипропиленгликоль. Павел говорит, что первый — это прошлый век. Он токсичен. На некоторых котлах написано, что этот теплоноситель использовать нельзя.

— Современный вариант — полипропиленгликоль. Он экологически безопасен; у него есть смазывающая способность; не позволяет железу ржаветь; в нем мало соли — не будет накипи на котле; он не замерзает.

В доме Павла емкость системы отопления рассчитана на 160 литров. То есть сюда нужно 8 канистр полипропиленгликоля по 20 литров. Одна стоит 70−80 рублей. Всего — 640 рублей. И у этого теплоносителя есть срок службы: через 10 лет его нужно будет заменить.

— В СССР, да и сейчас, иногда в систему льют трансформаторное масло, камазовское масло, отработку и другой нефтепродукт, что есть под рукой. Но это не экологично и опасно, так как нефтепродукты горючи.



Фото предоставил Павел

Устройство котельной и обслуживание котла

По словам Павла, некоторые устанавливают котел в гостиной, прихожей.

— Но при растопке котел дымит. Его нужно размещать только в нежилых изолированных помещениях с вентиляцией. Мой стоит на веранде, и она с отдельным входом.

Помещение под котельную, согласно рекомендациям, должно быть 6−8 кубометров. Из обязательного — возле котла должен стоять ящик с песком, огнетушителем тушить нельзя. И пол со стенами должны быть из негорючего материала.

— Фундамент не нужен. Мой котел весит около 400 кг. Ежегодный осмотр, как у газового котла, не требуется.

Еще один элемент — дымоход. Его минимальная высота — 5 метров. Может быть разного диаметра, утепленным или неутепленным.

— В первом варианте конденсата образуется минимум. И он пожаробезопасен, так как не нагревается. За свой дымоход заплатил около 500 рублей.

Павел говорит, что обслуживание его котла — дело нехитрое.

— Бросил дрова. Достал пепел. Почистил котел от сажи. Раз в месяц почистил дымоход от сажи. И раз в 10 лет меняешь теплоноситель. Но все же я очень надеюсь дополнительно поставить электрокотел. Для большего комфорта.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Отметим, что выше приведены цены для конкретного дома. Вся система может стоить как меньше, так и больше, в зависимости от производителя, качества и так далее.