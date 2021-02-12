На Большой Чаусской в Могилеве закроют движение транспорта

Источник материала: Tut.by

На улице Большой Чаусской в Могилеве перекроют движение транспорта 15 февраля. Это связано с торжественными мероприятиями, посвященными 32-годовщине вывода советских войск из Афганистана (Дню памяти воинов-интернационалистов), сообщает «Вестник Могилева» со ссылкой на горисполком.



Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

В этот день с 8.00 и до окончания праздничных мероприятий ограничат стоянку автомобильного транспорта на Большой Чаусской на участке от проспекта Пушкинского до улицы Чигринова, парковке в районе парка аттракционов по проспекту Пушкинскому.

Также с 8.00 часов и до окончания прохождения колонны перекроют движение по улице Большой Чаусской, на участке от проспекта Пушкинского до улицы Чигринова.