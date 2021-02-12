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На Большой Чаусской в Могилеве закроют движение транспорта
Источник материала: Tut.by
На улице Большой Чаусской в Могилеве перекроют движение транспорта 15 февраля. Это связано с торжественными мероприятиями, посвященными 32-годовщине вывода советских войск из Афганистана (Дню памяти воинов-интернационалистов),
В этот день с 8.00 и до окончания праздничных мероприятий ограничат стоянку автомобильного транспорта на Большой Чаусской на участке от проспекта Пушкинского до улицы Чигринова, парковке в районе парка аттракционов по проспекту Пушкинскому.
Также с 8.00 часов и до окончания прохождения колонны перекроют движение по улице Большой Чаусской, на участке от проспекта Пушкинского до улицы Чигринова.
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Это связано с торжественными мероприятиями, посвященными 32-годовщине вывода советских войск из Афганистана.
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