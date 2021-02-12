Соболенко вышла в 1/16 финала Australian оpen

Одна из фавориток Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко за час прошла третий круг первого в этом сезоне турнира из серии «Большого шлема».





В 1/32 финала белоруска отдала американке Энн Ли лишь четыре гейма — 6:3, 6:1.

За выход в 1/8 финала седьмая ракетка мира сразится с американкой Сереной Уильямс (11-я).