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Соболенко вышла в 1/16 финала Australian оpen
Источник материала: Навiны
Одна из фавориток Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко за час прошла третий круг первого в этом сезоне турнира из серии «Большого шлема».
В 1/32 финала белоруска отдала американке Энн Ли лишь четыре гейма — 6:3, 6:1.
За выход в 1/8 финала седьмая ракетка мира сразится с американкой Сереной Уильямс (11-я).
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Одна из фавориток Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко за час прошла третий круг первого в этом сезоне турнира из серии «Большого шлема».
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