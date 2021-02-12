Источник материала: Хартия'97

Последний тараканий забег 1 Ирина Халип

12.02.2021, 8:03

Ирина Халип

У нас впереди жизнь, а у Лукашенко – банка в техасском зоопарке

Нам полгода. Именно так, в первом лице, обычно говорят родители о своих младенцах: «мы погуляли», «у нас зуб режется», «нам полгода». Неуклюже звучит, смешно. Зато всем сразу понятно, о ком речь. Так вот, нам полгода.

На фоне человеческой жизни полгода – сущий пустяк. А на фоне шатающейся диктатуры, которая все никак не рассыплется в прах, полгода кажутся бесконечно долгими. Я понимаю всех, кого накрыла усталость или даже отчаяние. Ведь мы еще в августе сделали все, чтобы диктатуры больше не было , а она все еще бродит по городу медведем-шатуном, нападая на прохожих и не разбирая, кто перед ней – беременная женщина, ребенок, старик, инвалид. Мы все готовились 1 сентября вести детей в школы, где больше не будет отретушированных усатых портретов и политинформаций. Мы мысленно выбирали лучшую площадь для большого общенационального праздника, и чтобы обязательно до утра, с концертом, танцами и народными гуляниями – не замерзнем, в августе ночи теплые. Мы думали, что осенью еще успеем в отпуск – диктатура падет, и мы сможем себе это позволить, как раз к сбору подписей для новых выборов вернемся, еще и в инициативные группы запишемся. А тут уже и зима заканчивается, но вместо выборов - столыпинские вагоны, которые везут новых политзеков в колонии. Вместо народных гуляний – омоновцы, которые налетают бандами на дворовые чаепития. Вместо радостного ожидания завтрашнего дня – желание спрятаться под одеяло и не вылезать оттуда больше никогда.

Так чувствуют себя сегодня многие. И это нормально. Усталость не могла не появиться – вся страна на полгода забыла об отдыхе и полноценном сне. В выходные – марши. Вечерами – районные и дворовые собрания. В промежутках – сшить флаг, повесить флаг, собрать передачу в СИЗО, выстоять очередь, потом не меньшую очередь на почте, чтобы отправить перевод, а после написать с десяток писем политзаключенным. И, конечно, опубликовать в соцсети духоподъемный пост в бело-красно-белых тонах, потому что главное – не сдаваться. И в таком бешеном ритме не устать? Даже киборг не выдержит. А человек – и подавно. Все в порядке, все нормально, все естественно. Мы по-прежнему здоровы и правы.

Просто нам полгода. В этом возрасте младенцы учатся сидеть. Это про нас, правда? Тот коллективный младенец, что родился 9 августа, учится сидеть. Кто-то умеет, потому что успел достаточно посидеть в прежних реинкарнациях, кто-то сейчас в процессе обучения, а кто-то успел пройти ускоренные курсы и уже может преподавать эту нехитрую, казалось бы, науку. Трудный период, ничего не скажешь. Но вспомните, что бывает дальше. Нет младенца, который, научившись сидеть, решает, что больше ему ничего не нужно, и остается на всю жизнь под одеялом. Нет, все наоборот. Некоторое время младенец, конечно, сидит. А потом делает первый шаг. За ним – второй. И наконец идет уверенно по своей земле и подчиняет себе этот прекрасный мир. Он – победитель.

И, знаете, я поняла, что лучшее средство от усталости и депрессии – это мы сами. Мы так вдохновляем друг друга, что нам можно только позавидовать. Если становится трудно и тоскливо – вспомните, как в зале суда лихо вскидывают руки в победном жесте Катя и Даша с «Белсата». Вспомните, как хозяйка модного столичного бара, узнав, что в Гомельской области Дмитрия Гопта - молодого человека с ментальной инвалидностью - отправили на два года в колонию по политической статье, все бросила и рванула в Жлобин к его матери, чтобы помочь. Вспомните, как весь мир в прошлое воскресенье окрасился в бело-красно-белые цвета, чтобы поддержать нас. И все это – события лишь нескольких последних дней. Ну что, помогает, правда? А теперь вспомните, что в техасском зоопарке тараканами по имени Лукашенко в ближайшее воскресенье будут кормить животных. По-моему, лучшего конца недели и придумать невозможно.

Нам полгода. У нас впереди целая жизнь. А у него – лишь банка в техасском зоопарке.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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