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Последний тараканий забег
Источник материала: Хартия'97
Последний тараканий забег
У нас впереди жизнь, а у Лукашенко – банка в техасском зоопарке
Нам полгода. Именно так, в первом лице, обычно говорят родители о своих младенцах: «мы погуляли», «у нас зуб режется», «нам полгода». Неуклюже звучит, смешно. Зато всем сразу понятно, о ком речь. Так вот, нам полгода.
На фоне человеческой жизни полгода – сущий пустяк. А на фоне шатающейся диктатуры, которая все никак не рассыплется в прах, полгода кажутся бесконечно долгими. Я понимаю всех, кого накрыла усталость или даже отчаяние. Ведь мы еще в августе
Так чувствуют себя сегодня многие. И это нормально. Усталость не могла не появиться – вся страна на полгода забыла об отдыхе и полноценном сне. В выходные – марши. Вечерами – районные и дворовые собрания. В промежутках – сшить флаг, повесить флаг, собрать передачу в СИЗО, выстоять очередь, потом не меньшую очередь на почте, чтобы отправить перевод, а после написать с десяток писем политзаключенным. И, конечно, опубликовать в соцсети духоподъемный пост в бело-красно-белых тонах, потому что главное – не сдаваться. И в таком бешеном ритме не устать? Даже киборг не выдержит. А человек – и подавно. Все в порядке, все нормально, все естественно. Мы по-прежнему здоровы и правы.
Просто нам полгода. В этом возрасте младенцы учатся сидеть. Это про нас, правда? Тот коллективный младенец, что родился 9 августа, учится сидеть. Кто-то умеет, потому что успел достаточно посидеть в прежних реинкарнациях, кто-то сейчас в процессе обучения, а кто-то успел пройти ускоренные курсы и уже может преподавать эту нехитрую, казалось бы, науку. Трудный период, ничего не скажешь. Но вспомните, что бывает дальше. Нет младенца, который, научившись сидеть, решает, что больше ему ничего не нужно, и остается на всю жизнь под одеялом. Нет, все наоборот. Некоторое время младенец, конечно, сидит. А потом делает первый шаг. За ним – второй. И наконец идет уверенно по своей земле и подчиняет себе этот прекрасный мир. Он – победитель.
И, знаете, я поняла, что лучшее средство от усталости и депрессии – это мы сами. Мы так вдохновляем друг друга, что нам можно только позавидовать. Если становится трудно и тоскливо – вспомните, как в зале суда лихо вскидывают руки в победном жесте Катя и Даша с «Белсата». Вспомните, как хозяйка модного столичного бара, узнав, что в Гомельской области Дмитрия Гопта - молодого человека с ментальной инвалидностью - отправили на два года в колонию по политической статье, все бросила и рванула в Жлобин к его матери, чтобы помочь. Вспомните, как весь мир в прошлое воскресенье окрасился в бело-красно-белые цвета, чтобы поддержать нас. И все это – события лишь нескольких последних дней. Ну что, помогает, правда? А теперь вспомните, что
Нам полгода. У нас впереди целая жизнь. А у него – лишь банка в техасском зоопарке.
Ирина Халип, специально для Charter97.org
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У нас впереди жизнь, а у Лукашенко – банка в техасском зоопарке
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