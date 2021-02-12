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Школьникам продлили каникулы. Но не всем

12.02.2021 08:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 15 февраля начинаются дополнительные каникулы у школьников.

Дополнительные каникулы у учеников 1–2-х классов пройдут с 15 по 21 февраля, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в комитете по образованию Мингорисполкома.

— Дополнительные зимние каникулы в третьей учебной четверти пройдут для ребят из первых и вторых классов с 15 по 21 февраля 2021 г. Их продолжительность — 7 дней, — рассказали в ведомстве.



Такая дополнительная передышка для самых младших учеников — традиционная. Ребята только начинают осваиваться в непростой школьной жизни, и им требуется больше отдыха.

А если у родителей не будет возможности оставить ребенка дома, в школе по запросу организуют работу дежурных групп. Правда, питание в столовой будет платным, даже если ребенок имеет право на льготные завтраки и обеды. Как правило, группы будут работать с 8:00 до 18:00.
 
Теги: Минск
 
 
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С 15 февраля начинаются дополнительные каникулы у школьников.
 
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