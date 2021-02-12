Президент Туркменистана назначил вице-премьером своего сына









Бердымухамедов ввел в составе правительства должность еще одного заместителя председателя Кабинета Министров с введением его в Государственный совет безопасности и назначением председателем Высшей контрольной палаты.





На эту должность глава государства назначил сына Сердара. Таким образом, вопрос с преемником для Турменистана решен.





Новый вице-премьер будет отвечать также за цифровизацию и внедрение инновационных технологий в систему госуправления, финансово-экономический сектор и в отрасли социальной сферы.







