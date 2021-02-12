ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент Туркменистана назначил вице-премьером своего сына

12.02.2021 08:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара Бердымухамедова вице-премьером. Ранее он занимал должность министра промышленности и строительного производства, сообщило 11 февраля информационное агентство Oриент.



Бердымухамедов ввел в составе правительства должность еще одного заместителя председателя Кабинета Министров с введением его в Государственный совет безопасности и назначением председателем Высшей контрольной палаты.

На эту должность глава государства назначил сына Сердара. Таким образом, вопрос с преемником для Турменистана решен.

Новый вице-премьер будет отвечать также за цифровизацию и внедрение инновационных технологий в систему госуправления, финансово-экономический сектор и в отрасли социальной сферы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара Бердымухамедова вице-премьером. Ранее он занимал должность министра...
 
Новости дня
Новости разные
 
Последний тараканий забег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by