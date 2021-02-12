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Светлана Калинкина: Война все спишет?

12.02.2021 08:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Они сами на своем съезде сидели с хмурыми лицами, потому что понимали, что все эти речи – не о том.

Светлана Калинкина: Война все спишет?


Марья Ивановна: Дети, запишите тему урока: «Война и мир».

Вовочка: Да ладно! Вы ж ещё моему бате 30 лет назад эту историю рассказывали!

В анекдоте фигурирует Марья Ивановна, у нас – Александр Григорьевич, но в остальном все по накатанному: он уже почти 30 лет эту историю рассказывает. 

Большая половина доклада Александра Лукашенко на Всебелорусском собрании была про войну. Чудо просто, что до космических баталий не дошло. Поскольку наверняка и на Марсе инопланетяне спать не могут – все думают, как навредить властям Синеокой. Даже странно, что генералы до сих пор не доложили.    

… Про войну у Лукашенко красочно получается, как в кино. А вот с миром — плохо. Потому что любое предложение о мире разбивается о репутацию докладчика. 

Ну, например. 

Пенсии. Государство хочет создать специальные фонды, куда белорусы будут отчислять деньги себе на пенсии. 

Ага! Разбежались! Мы что, не помним, как у нас пенсионные фонды закрывали, «раскулачивали»?! И кого беспокоило, что люди в них копили средства себе на пенсию? Проходили. Знаем. Ищи дураков. 

Экономика. Призыв «шевелиться самим». Так вы же 26 лет из всех орудий лупили по всему, что шевелится. В Беларуси любого можно посадить, разорить, отжать бизнес и еще получить за это звездочки на погоны. И садили, и разоряли, и отжимали. Хоть одному такому отжимале дали по рукам?  

Патриотизм.  После спецоперации по выбиванию патриотизма ОМОНовскими дубинками и берцами – это тема, о которой действующей власти вообще лучше молчать. Потому что не бывает патриотизма «правильного» или «неправильного». Он либо есть, либо его нет. И когда вы устроили на улицах белорусских городов настоящую охоту на людей в белорусских вышимайках и одежде национальных цветов, то даже не смеете заикаться, что озабочены воспитанием патриотов.  

Лопаты. Ну вот почему минчане не берут у ЖЭСов лопаты и не расчищают снег? Почему при соцопросе, который так порадовал Лукашенко, большинство белорусов ответили, что рассчитывают только на себя? Да потому что эта власть лихо умеет только обмануть и обобрать. И ничего хорошего от этой власти люди уже не ждут. Они рассчитывают только на себя, они злы и обижены настолько, что по призыву власти не готовы делать ничего. Даже расчищать снег. 

Да и небезопасно это в нынешних условиях, на грани уголовки: массовое мероприя е, не так посмотрели в сторону мимо проходящего ОМОНовца, ему не понравилось. И дело готово -- «умышленно», «в сговоре», «причинили 
моральные страдания», «споткнулся», «легкие телесные повреждения мизинца»...  

Вот пусть ОМОНовцы снег и чистят! Вместе с судьями! На них налогов хватает – пусть хватит и на снегоуборочную технику!..

И так можно пройтись по каждому пункту «мирной программы» – нет веры. Ни одному обещанию нет веры – ни про зарплаты, ни про деревообработку, ни про образование, ни про рабочие места. Они сами на своем съезде сидели с хмурыми лицами, потому что понимали, что все эти речи – не о том. 

Унизить собственный народ, сделать его бесправным в своей стране – это худшее, что могла сделать власть. Это репутация, которую не отмыть. И абсолютно точно это история не о мире. 

В этой ситуации уместны не доклады про войну. В этой ситуации уместно только раскаяние. Освободить всех политических узников и попросить прощения. Вот что должен был сделать Лукашенко. Но он продолжает действовать по принципу «война все спишет».  Однако хмурые лица участников «съезда» – лучшее свидетельство того, что они, как раз, в этом совсем не уверены. 
 
 
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