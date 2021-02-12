«А снег не знал и падал...» Изучаем разные типы снегоуборочных машин

Источник материала: Onliner Конец января и особенно февраль наконец-то напомнили нам, что такое морозы, что такое снег и как, собственно говоря, должна выглядеть настоящая зима. Такая зима, чтобы с санками, лыжами, снеговиками и, конечно, со снегопадами, метелями, сугробами. Мы ждали ее несколько лет и вот дождались. А что способна противопоставить снегопадам инженерная мысль? Рассмотрим основные типы машин, встречающиеся на улицах городов, магистральных трассах и в аэропортах.

По сферам применения снегоуборочную технику можно разделить на городскую, трассовую и аэродромную. По типам привода рабочих органов снегоуборщики делят на группы с пассивным и активным рабочим оборудованием. Для приведения в действие активных рабочих органов необходим двигатель. Есть и другие градации, но это уже сложная профессиональная техническая информация.

Снегоуборка в городе

Технологии уборки снега в городах и на трассах существенно отличаются. Начнем с особенностей городской снегоочистки.

Малогабаритные шнекороторные очистители, или, как их еще называют, тротуарные или дворовые, у нас начинают получать распространение только сейчас, хотя изобретены были лет эдак 70 назад. Даже минский завод «Ударник» мелкосерийно делал нечто подобное с двигателем от мотоцикла в 1960-х годах прошлого века.





Однако наиболее массовым типом снегоуборочных машин для городских тротуаров в Беларуси остается старый добрый «на все случаи жизни» трактор МТЗ. Плужное оборудование состоит из отвала, сцепной рамы, толкающих штанг и механизма подъема. Система крепления отвала на раме допускает поворот в горизонтальной плоскости вправо-влево относительно продольной оси.





Отвал сдвигает снег в сторону, но не весь. Часть остается. Вращающаяся щетка призвана подметать остатки снега, которые не убрал отвал. Щеточное оборудование включает в себя раму, редуктор, карданную, цепную (или гидростатическую) передачу, цилиндрическую щетку с механизмом подъема.





У грузовиков, что убирают улицы города, принцип действия по сути тот же, только щетка располагается в пределах колесной базы. Скорости движения колонн таких машин по городу относительно небольшие, поэтому отвалы используются простейшей конфигурации. Это так называемые отвалы сдвигающего действия. Снег просто сгребается и перемещается к обочине.





После прохода снегоочистителей сдвигающего действия образуются снежные валы, которые необходимо убирать. Для этой работы используется несколько разных типов техники. Один из вариантов — шнекороторный снегоуборщик с активным рабочим органом. Изначально они были созданы для пробивки путей через многометровые снежные слои, но в городах и на трассах их применяют для уборки снежных валов, оставленных плужными снегоочистителями.

Эта машина называется ДЭ-226. Много лет она выпускалась на минском заводе «Ударник», который был главным производителем такого оборудования в СССР. Сейчас шнекороторы собирают уже не в Минске, а в Пинске. Конструктивно ДЭ-226 восходит еще к американскому Snogo, поставлявшемуся в СССР по ленд-лизу в период ВОВ. По сути это эдакий «автомат Калашникова» среди снегоочистителей — отработанный десятилетиями и доказавший свою профпригодность, остающийся актуальным несмотря на возраст. Чаще шнекороторы используют все-таки на трассах, но иногда выводят и на городские улицы, если вдоль них есть место, куда перебросить снег.





Шнекороторы можно использовать и для загрузки снега в самосвалы. На шнекороторный рабочий орган надевают специальный направляющий кожух. Потом сбоку подъезжает самосвал. Загруженный в него снег дальше везут к местам утилизации или плавления. Этот способ используется в основном на трассах, но изредка его можно увидеть и в городе.





Самосвал и шнекороторный снегоочиститель занимают сразу две полосы. Очень мало где коммунальщики могут себе такое позволить, так что для загрузки снега в самосвалы в городах чаще используют специальные снегопогрузчики, известные в народе как «золотые ручки». Тандем из самосвала и такого «хап-хапыча» занимает всего одну полосу, что, безусловно, более удобно. Основным производителем снегопогрузчиков такого типа в СССР также был минский завод «Ударник».





Концерн «Амкодор» сохранил снегопогрузчики в своей гамме, а прошлым летом даже показал новую модель — «Амкодор WLC12L1». Лаповый питатель подает снег и сколотый лед на скребковый транспортер с лотками для удерживания замерзшей массы. С транспортера она попадает в кузов самосвала, следующего за погрузчиком. Базовое шасси у этой машины оригинальное, разработки и производства «Амкодора», с двигателем Д-245S2 мощностью 81 кВт. Все мосты — ведущие.





Скребковый конвейер с подъемной задней секцией оснащается ограждением, препятствующим падению снежных глыб. Высота погрузки регулируется, а запас длины позволяет подъехать под транспортер любому самосвалу даже передним ходом. То есть снег может подаваться над кабиной грузовика, который вывезет его потом на утилизацию.





Но все же снегопогрузчик может подъехать не в любое место. Хватает случаев, когда без человека с лопатой не обойтись. Тогда для перегрузки снега в самосвалы используются универсальные строительные фронтальные погрузчики, в подъемный ковш которых снег забрасывают рабочие.











Снегоуборка на трассах

Технология уборки снега на загородных трассах существенно отличается от городской. Большие расстояния, большие объемы снега. Убрать надо быстро, на высокой скорости. Поэтому здесь нужны особые снегоуборочные отвалы. Их так и называют — «скоростные». Второе название — «раструбные». На большой скорости снег внутри них заворачивается в вихрь и отбрасывается далеко на обочину.

Хороший раструбный снегоуборочный отвал имеет приличный размер, немало весит, стоит недешево и требует особой подготовки базового грузовика. Завод «МАЗ-МАН» выпускает спецверсию шасси, в котором силовые элементы рамы отвала интегрированы в раму базового автомобиля. Так гораздо надежнее. Затем спереди устанавливается так называемая монтажная плита. Непосредственно с ней стыкуется сцепная рама отвала. На этой же плите находятся гидровыводы. Вверх/вниз, вправо/влево тяжелый отвал перемещается мощной гидравликой. Делают это оборудование, конечно, не сами, а покупают у одного из мировых лидеров — финской фирмы Arctic Machine. Но конструкция адаптированного к скоростной снегоуборке шасси — наша.





Для увеличения ширины патрульной очистки и удаления снежных валов с обочин служит боковой отвал. Его использование уменьшает число проходов машины. Но эта опция используется не всегда.





Скоростная снегоуборка — впечатляющее зрелище. Этакий своеобразный снежный торнадо видно издалека.





Снегоуборка в аэропортах

Совершенно отдельный случай — очистка от снега взлетно-посадочных полос и перронов аэропортов. Здесь время имеет решающее значение. И, конечно, это вопрос авиационной безопасности. Аэродромные снегоуборщики — сложная и безумно дорогая техника.

И габариты у аэродромной снегоуборочной техники совсем другие. Например, ширина этого отвала — 6,75 м! Высота 1,3 м. И эта здоровенная махина по аэродромным меркам относится к... компакт-классу. Навешен этот отвал, кстати, не на МАЗ.





Несмотря на то что кабина мазовская, шасси здесь оригинальное, разработки минской компании «Евромаш». Агрегатная база вся импортная, конечно. Но компоновка и сборка наша. В стандартном исполнении машина оснащена отвалом плавающего типа, аэродромной щеткой, продувочным устройством и магнитным сепаратором.





А вот так выглядят прицепные плужно-щеточные продувочные аэродромные машины. Этот тип оборудования — основная ударная сила по борьбе со снегом в аэропортах. В Беларуси такие машины делают две частные фирмы.





Большие шнекороторы тоже применяются в аэропортах. Об этом царе-снегоуборщике «Амкодор 9532» мы рассказывали . Напомним основные характеристики. Максимальная толщина снега, убираемого за один проход, составляет 1,6 м. Дальность отбрасывания — до 50 м. В действие рабочий орган (ротор диаметром 1,5 м) приводится отдельным 500-сильным двигателем ЯМЗ-240НМА. Ширина захвата за один проход составляет 2,81 м. Производительность шнекороторного рабочего органа новой конструкции впечатляет — 4500 т снега в час! Это не опечатка. Именно четыре с половиной тысячи тонн. В общем, это снежный монстр размером с автобус: длина машины — 12,5 м.





Противогололедная обработка

Но переместить и вывезти снежную массу — полдела. После уборки всегда остается тонкий слой снега, который, слеживаясь, образует наледь.

Нанесение противогололедных материалов является, пожалуй, наиболее эффективным способом борьбы с гололедицей на транспортных магистралях. На данный момент используют три типа материалов: инертные, твердые реагенты и жидкие химические реагенты. К первым относятся песок и щебень, ко вторым — песчано-соляные гранулированные смеси, к третьим — ацетаты калия и хлорид кальция. Существует много рецептур и разновидностей, которые выбирают исходя из сочетаний разных факторов.





По сути снегоуборка — это целая наука, которой посвящены сотни книг и диссертаций. Основные ее принципы сформировались уже давно, но отдельные нюансы постоянно прорабатываются дополнительно, а снегоуборочные машины эволюционируют.