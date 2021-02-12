101 роза и ювелирные украшения — для нее, носки и хороший шампунь — для него. Минчане рассказали, что хотят на День всех влюбленных

Источник материала: Onliner Раньше День святого Валентина спасали валентинки и почта влюбленных, теперь — стикеры в мессенджерах и акции в отделе косметики. Еще раз затрагиваем тему подарков, но на этот раз не предлагаем, а вместе с 360.by интересуемся. В преддверии праздника Onliner вышел на улицы Минска и спросил у белорусов, что они хотели бы получить в подарок. Может, ее самую — банальщину?

Костя и Даша: «Счастье и 101 роза»

Ребята еще не задумывались о подарках друг другу. Праздновать будут в компании друзей.

— Что будете дарить своей возлюбленной?

— Цветы, — выбирает беспроигрышный вариант Константин и рассказывает, как угодить парням: — Мужчины ждут внимания. А подарок… Не знаю, мне хочется счастья.





Такому улыбчивому парню — и не хватает счастья? Стоит спросить Дарью, как так вышло, у нее-то совершенно другие предпочтения.

— Нужно обговаривать подарки. Ждать какого-то сюрприза — сомнительная идея, навряд ли кто-то способен угадать. То, что я попросила, Костя сделал.

— Что же это?

— Букет цветов, — отвечает Даша.

— 101 роза, — добавляет Константин.

Игорь и Ксюша: «Подарок нужен от души. Ну и кафе, куда без этого»





Мимо проходят еще парочки, но говорят, что их праздник — День семьи и верности, а Валентинов день — для молодых. Игорь и Ксюша — еще студенты, и 14 февраля хотят отметить в кафе.

— Главное в подарке, чтобы он был от души, что-то хорошее. Не хочу говорить, а то подскажу ему — так неинтересно будет, — смеется Ксюша, глядя на своего парня. А тот, как истинный джентльмен, отвечает, что ему ничего не нужно.

— Главное, чтобы человек был рядом, а так мне ничего не нужно, серьезно.

Алексей: «От девушек хочется меньше карьеры и больше семейности»





Вообще, мужчины редко ждут чего-то материального, а если хотят что-то конкретное, сами себе и подарят. Лишь один захотел Ferrari — наверное, даже не задумавшись, сколько та «жрет» и где он будет брать запчасти. Мимо проходит Алексей — этот парень точно знает, чего хочет на праздник.

— Детей! Или хотя бы начать этот процесс. Наши девушки сегодня очень целеустремленные стали, а счастье-то рядом.

— К 14-му можно и не успеть выполнить ваше желание, но что взамен?

— Любовь. Запросы на подарки прилетают и без праздника, поэтому я в стандартном ритме стараюсь бросать к ногам женщины шубы, цветы, машины, путевки.

Кристина: «Вино всегда приветствуется»





Если 14 февраля выходной — это уже подарок, считает Кристина.

— Везет тем, кто в этот день не работает и может проснуться без будильника, выпить чашечку кофе и просто погулять по городу, даже в такие морозы.

— Какие подарки смогли бы заглушить боль от работы в праздник?

— Сертификат на массаж, какой-нибудь теплый свитер. И всегда приветствуется бутылочка вина.





Коммунальщик Владимир: «Носки — нормальный подарок!»

Подходим к работягам, взявшим тайм-аут в поединке со снегом. Мужчины это крепкие и опытные в делах любовных, правда, скромные. От коллектива вызвался говорить Владимир.

— Чего ждете от супруги?

— Ой, она много чего дарит.

— Типа набора отверток?

— Не-е-е, отвертки мне не нужны. Может, носки… — мужчина задумывается. — А что, они 3—5 рублей стоят, чем плохо?

Он оглядывается на коллег, те молча поддерживают его, и Владимир заключает: «Нормальный подарок!»





— А жене что дарить будете?

— Доллары — только их, а она уже сама потом купит что-то нужное.

Екатерина: «Все, что блестит»

Молоденькая хрупкая девушка не то чтобы хочет, а даже знает, что ей подарят: ювелирное украшение.





— Мы заранее это обговорили. А я любимому сделаю сладкий стол, конфеты буду сама делать. А вообще, не вижу смысла в этих праздниках. В любой будний день никто не запрещает сделать маленький подарочек.

Наталья: «Собраться бы семьей»





Женщина прожила в браке 30 лет, но после жемчужной свадьбы в семью пришла беда: мужа не стало. Однако любовь все еще живет в сердце Натальи.

— Муж у меня военный, умер через два года после работ в Чернобыле. Мужчин дальше не искала, и одной хорошо живется. Сейчас живу с мужем внучки. Та улетела на Канарские острова, а его мне оставила — будем с ним и отмечать, — смеется женщина. — Ему подарю что-нибудь для ухода за бородой. Семья у нас большая, нужно было бы собраться вместе, но пандемия.

Еще одна парочка решила рассказать, как будет отмечать Валентинов день (никак).





— Этот праздник нами не воспринимается, всему виной наша старость, — смеются они.

— Спросите 20-летних, они ближе к теме, — заключает парень, но девушка подсказывает, что можно подарить.

— Цветы — это всегда приятно, честно, даже если вам говорят, что это выброшенные деньги, дарите. Не ошибетесь, если подарите сертификат на массаж или в спа-салон, желательно на целый день, а то мы стесняемся сами себе их покупать, — смеются молодые и уходят.

Катя: «Билет на концерт»





Катя гуляет с подругой и отдувается за двоих, так как подруга еще в поисках «принца».

— Я попросила билет на концерт Monatik. Но я бы не сказала, что мы прямо празднуем этот день, дома будем сидеть. А мужу я подарю сертификат на покупку одежды.

Игорь: «Хватило бы хорошего шампуня»

Игорь спешит в торговый центр и однозначно уверен, что праздник должен пройти красиво и запомниться.

— Нужно обязательно сходить в кафе. Девушке подарю красивый букет и что-нибудь из косметики.





— А вы что хотите получить в этот праздник?

— Надо подумать… Мне бы хватило хорошего шампуня, — смеется Игорь.

Алина: «Что-нибудь прикольное»

Алина, наоборот, не считает 14 февраля значимым днем и больше ждет 8 Марта.

— Дарить нужно что-то прикольное и нестандартное!

— Когда так говорят, становится еще непонятнее. Это «что-то прикольное» имеет название?

— Может, браслет какой-нибудь.





— А своему парню что подарите?

— Лавовую лампу.

А что хотите на 14 февраля вы? Пишите в комментариях!

День всех влюбленных, 23 Февраля, 8 Марта. Праздники разные, но голову вы ломаете одинаково. Что подарить?

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