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«Я полюбил Екатерину Шульман. А жена сказала: она некрасивая». Мнение о том, как мужчины оценивают женщин
Источник материала: Tut.by
Времена сейчас такие, что вместо сериальчиков и поп-исполнителей всё больше в ротации политологи, экономические эксперты и предсказатели будущего (потому что астрология и карты таро — основа научного атеизма). И вот обсуждали мы с супругой очередного эксперта — госпожу Шульман. Кто не знает, Екатерина Шульман — политолог, доцент, кандидат наук и всё такое. В своих эфирах на «Эхо Москвы» она анализирует события на постсоветском пространстве. В основном, конечно, происходящие в России, но и про Беларусь иногда вспоминает.
В общем, жена моя считает, что Шульман некрасивая. Так прямо и сказала. А я вообще не понял, о чем речь, потому что у меня мнение совершенно противоположное. Екатерина на меня всегда производила впечатление стильной, европейского вида женщины. Но, как выяснилось, я в меньшинстве.
Я ведь расспросил других своих женщин. Знакомых, в смысле. Коллег. Ну, это не то, что вы подумали, в общем.
Так вот. Женщины глянули на фотки в интернете и подтвердили вердикт моей супруги — действительно некрасивая. И брови не такие, и волосы не так уложены, и седина, и вообще — следить за собой надо…
Я слушал их комментарии и вдруг понял, что, похоже, совсем не разбираюсь в женской красоте. Вот покажи мне отдельно десять пар бровей, и я не смогу сказать, какие из них хорошие, а какие нужно полоть. Из каталога губ выбрать что-то путное тоже не возьмусь. Волосы отдельно, сами по себе, мало о чем говорят. Разве что с попами более-менее понятно. И то не факт.
Видимо, дело в том, что я в делах девичьей красы полный дилетант. Вместо того, чтобы вглядываться в отдельные части женщины, как делают, оказывается, все, смотрю на человека целиком. И не могу отделить образ внешний от того, что под ним скрывается. И в случае с Шульман я оказался максимально необъективным.
Скажу больше. Так вышло, что я искренне полюбил Екатерину Шульман. Чистой платонической любовью интеллектуального восхищения. Мне было достаточно всего несколько минут послушать, как она говорит, чтобы убедиться в ее умственном превосходстве. Ладно, она знает много — так бывает. Но Екатерина еще и выдает свои мысли и рассуждения с такой скоростью, что дух захватывает. Словно ты читаешь научпоп о политологии в каком-то ускоренном режиме.
На меня это действует завораживающе. Я как восторженный щенок готов слушать и слушать, удивляясь стройности мысли, знаниям, подаче… Кто видел меня со стороны, утверждает, что в эти минуты даже слюна иногда капает из открытого рта. В общем, катарсис какой-то.
Я таю от ее мозгов. По-моему, нет ничего круче, чем отточенный ум. И для меня он, получается, гораздо важнее, чем внешность.
В принципе, речь не только о женской привлекательности.
Точно так же было с Бабарико. Ведь Виктора Дмитриевича нельзя назвать красавцем. Сравните, например, его с Джудом Лоу или Джорджем Клуни. Нет, даже близко не идеал. Он полноват, носит очки, пиджак на нем плохо сидит. Но всё это имеет хоть какое-то значение ровно до тех пор, пока он не начинает говорить. И вот когда приоткрывается дверь в его разум, все предыдущие выводы о привлекательности для меня лично меркнут.
Но вернемся к женщинам. Выходит так: чтобы мне понравиться, девушка должна быть доброй, умной, начитанной и с острым (желательно даже едким) чувством юмора. А как она при этом всем своем богатстве выглядит — вроде как и не особенно важно.
Понимаю, что это звучит как объявление из раздела «знакомства». Но поверьте, никогда я не был так далек от сексизма, как в тот момент, когда выдумывал предыдущий абзац.
И вообще, то, что красоту я воспринимаю через мозг, — это не дар, а скорее проклятье.
Ведь на свете есть безумно красивые люди. Какая-нибудь Ариана Гранде или Галь Гадот. Но просто смотреть на них не слишком-то интересно. Мало ли, вдруг они в свободное от своих успешных карьер время смотрят Дом 2, слушают Бузову и говорят «кофий» или «экскалатор»?
Таким же бесполезным жанром, как творчество Арианы Гранде, оказывается порнография. Даже немного жалко девчонок. Стараются, выделывают перед камерой свои акробатические трюки. И не просто так, а голенькие. А привлекательности как не было, так и нет.
И совсем уж глупым занятием представляется стриптиз. Мало того, что кроме тела там ничего не предлагают, даже поговорить, так еще и постоянно нужно подкидывать дрова в топку, в смысле, купюры в трусы, чтобы шоу продолжалось. А с учетом того, что ни одна из девушек не станет плясать у шеста с томиком Кафки, мой внутренний еврей всячески сопротивляется такой расточительности.
Есть ещё нюансы. Например, косметика. Девушки тратят уйму времени, денег и сил, чтобы подправить что-нибудь в своем лице. Кто глазки красит, кто губы, кто брови щиплет, кто вообще каждое утро рисует себе новое лицо, даже мужу боится показаться без макияжа. И выходит, что мне без разницы. Даже наоборот. Когда я вижу, что штукатурка лежит в несколько слоев, это отталкивает, потому что, как правило, говорит о неуверенности в себе.
В итоге выходит бред какой-то. Девушки выщипывают брови, бреют ноги, красят волосы в различные цвета, колют в морщины ботокс, откачивают жир из одних частей и закачивают силикон в другие, пропадают в тренажерных залах, жарятся в соляриях. Но этого не то что недостаточно… Для меня эти усилия в принципе не имеют смысла.
Ибо нет ничего скучнее, чем глупая женщина. Даже очень красивая.
Нет, я, конечно, живой человек. Бывает, что внешность завораживает. Не раз и не два сворачивал я шею, провожая взглядом особенно ладные бедра в обтягивающем. Но потом начинаешь беседовать с этой яркой внешностью, и вдруг через две минуты общения в голове — как молния! Господи, да она же тупая!
И сразу становится неинтересно. Она по-прежнему хлопает на тебя своими длинными ресницами, вкусно пахнет и всё такое. А ты уже погрустнел, смотришь по сторонам, вспоминаешь, что у тебя дела, невзначай упоминаешь, что, вообще-то, счастливо женат…
Чем бы закончить этот полный шовинизма текст. Пожалуй, тем, что я, похоже в меньшинстве. Я знаю, что очень многие мужчины с удовольствием встречаются с девушками, так скажем, уступающими в интеллекте. И даже на них женятся. И счастливы в браке, умственно в нем доминируя.
Так что, не отчаивайтесь, недалекие мои! Всё у вас будет хорошо. А если не очень, вы этого, возможно, даже не поймёте.
А я так и продолжу мучиться со своим извращенным пониманием красоты.
Пойду теперь объяснять своей умной жене, что я этой статьей имел в виду…
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«Я полюбил Екатерину Шульман. А жена сказала: она некрасивая». Мнение о том, как мужчины оценивают женщин
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