«Я полюбил Екатерину Шульман. А жена сказала: она некрасивая». Мнение о том, как мужчины оценивают женщин

Источник материала: Tut.by

Времена сейчас такие, что вместо сериальчиков и поп-исполнителей всё больше в ротации политологи, экономические эксперты и предсказатели будущего (потому что астрология и карты таро — основа научного атеизма). И вот обсуждали мы с супругой очередного эксперта — госпожу Шульман. Кто не знает, Екатерина Шульман — политолог, доцент, кандидат наук и всё такое. В своих эфирах на «Эхо Москвы» она анализирует события на постсоветском пространстве. В основном, конечно, происходящие в России, но и про Беларусь иногда вспоминает.

Александр ЗантовичПисатель, блогер, работник банка. Ведет колонку на LADY с 2013 года

В общем, жена моя считает, что Шульман некрасивая. Так прямо и сказала. А я вообще не понял, о чем речь, потому что у меня мнение совершенно противоположное. Екатерина на меня всегда производила впечатление стильной, европейского вида женщины. Но, как выяснилось, я в меньшинстве.

Я ведь расспросил других своих женщин. Знакомых, в смысле. Коллег. Ну, это не то, что вы подумали, в общем.

Так вот. Женщины глянули на фотки в интернете и подтвердили вердикт моей супруги — действительно некрасивая. И брови не такие, и волосы не так уложены, и седина, и вообще — следить за собой надо…

Я слушал их комментарии и вдруг понял, что, похоже, совсем не разбираюсь в женской красоте. Вот покажи мне отдельно десять пар бровей, и я не смогу сказать, какие из них хорошие, а какие нужно полоть. Из каталога губ выбрать что-то путное тоже не возьмусь. Волосы отдельно, сами по себе, мало о чем говорят. Разве что с попами более-менее понятно. И то не факт.

Видимо, дело в том, что я в делах девичьей красы полный дилетант. Вместо того, чтобы вглядываться в отдельные части женщины, как делают, оказывается, все, смотрю на человека целиком. И не могу отделить образ внешний от того, что под ним скрывается. И в случае с Шульман я оказался максимально необъективным.

Скажу больше. Так вышло, что я искренне полюбил Екатерину Шульман. Чистой платонической любовью интеллектуального восхищения. Мне было достаточно всего несколько минут послушать, как она говорит, чтобы убедиться в ее умственном превосходстве. Ладно, она знает много — так бывает. Но Екатерина еще и выдает свои мысли и рассуждения с такой скоростью, что дух захватывает. Словно ты читаешь научпоп о политологии в каком-то ускоренном режиме.

На меня это действует завораживающе. Я как восторженный щенок готов слушать и слушать, удивляясь стройности мысли, знаниям, подаче… Кто видел меня со стороны, утверждает, что в эти минуты даже слюна иногда капает из открытого рта. В общем, катарсис какой-то.

Я таю от ее мозгов. По-моему, нет ничего круче, чем отточенный ум. И для меня он, получается, гораздо важнее, чем внешность.

В принципе, речь не только о женской привлекательности.

Точно так же было с Бабарико. Ведь Виктора Дмитриевича нельзя назвать красавцем. Сравните, например, его с Джудом Лоу или Джорджем Клуни. Нет, даже близко не идеал. Он полноват, носит очки, пиджак на нем плохо сидит. Но всё это имеет хоть какое-то значение ровно до тех пор, пока он не начинает говорить. И вот когда приоткрывается дверь в его разум, все предыдущие выводы о привлекательности для меня лично меркнут.

Но вернемся к женщинам. Выходит так: чтобы мне понравиться, девушка должна быть доброй, умной, начитанной и с острым (желательно даже едким) чувством юмора. А как она при этом всем своем богатстве выглядит — вроде как и не особенно важно.

Понимаю, что это звучит как объявление из раздела «знакомства». Но поверьте, никогда я не был так далек от сексизма, как в тот момент, когда выдумывал предыдущий абзац.

И вообще, то, что красоту я воспринимаю через мозг, — это не дар, а скорее проклятье.

Ведь на свете есть безумно красивые люди. Какая-нибудь Ариана Гранде или Галь Гадот. Но просто смотреть на них не слишком-то интересно. Мало ли, вдруг они в свободное от своих успешных карьер время смотрят Дом 2, слушают Бузову и говорят «кофий» или «экскалатор»?





Таким же бесполезным жанром, как творчество Арианы Гранде, оказывается порнография. Даже немного жалко девчонок. Стараются, выделывают перед камерой свои акробатические трюки. И не просто так, а голенькие. А привлекательности как не было, так и нет.

И совсем уж глупым занятием представляется стриптиз. Мало того, что кроме тела там ничего не предлагают, даже поговорить, так еще и постоянно нужно подкидывать дрова в топку, в смысле, купюры в трусы, чтобы шоу продолжалось. А с учетом того, что ни одна из девушек не станет плясать у шеста с томиком Кафки, мой внутренний еврей всячески сопротивляется такой расточительности.

Есть ещё нюансы. Например, косметика. Девушки тратят уйму времени, денег и сил, чтобы подправить что-нибудь в своем лице. Кто глазки красит, кто губы, кто брови щиплет, кто вообще каждое утро рисует себе новое лицо, даже мужу боится показаться без макияжа. И выходит, что мне без разницы. Даже наоборот. Когда я вижу, что штукатурка лежит в несколько слоев, это отталкивает, потому что, как правило, говорит о неуверенности в себе.

В итоге выходит бред какой-то. Девушки выщипывают брови, бреют ноги, красят волосы в различные цвета, колют в морщины ботокс, откачивают жир из одних частей и закачивают силикон в другие, пропадают в тренажерных залах, жарятся в соляриях. Но этого не то что недостаточно… Для меня эти усилия в принципе не имеют смысла.

Ибо нет ничего скучнее, чем глупая женщина. Даже очень красивая.



Кадр из фильма «Рассказы» носит иллюстративный характер

Нет, я, конечно, живой человек. Бывает, что внешность завораживает. Не раз и не два сворачивал я шею, провожая взглядом особенно ладные бедра в обтягивающем. Но потом начинаешь беседовать с этой яркой внешностью, и вдруг через две минуты общения в голове — как молния! Господи, да она же тупая!

И сразу становится неинтересно. Она по-прежнему хлопает на тебя своими длинными ресницами, вкусно пахнет и всё такое. А ты уже погрустнел, смотришь по сторонам, вспоминаешь, что у тебя дела, невзначай упоминаешь, что, вообще-то, счастливо женат…

Чем бы закончить этот полный шовинизма текст. Пожалуй, тем, что я, похоже в меньшинстве. Я знаю, что очень многие мужчины с удовольствием встречаются с девушками, так скажем, уступающими в интеллекте. И даже на них женятся. И счастливы в браке, умственно в нем доминируя.

Так что, не отчаивайтесь, недалекие мои! Всё у вас будет хорошо. А если не очень, вы этого, возможно, даже не поймёте.

А я так и продолжу мучиться со своим извращенным пониманием красоты.

Пойду теперь объяснять своей умной жене, что я этой статьей имел в виду…

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