Чеки серьезно отличаются. Сравнили цены на повседневную «продуктовую корзинку» в гомельских супермаркетах

Источник материала: Tut.by

В Гомеле едва ли не каждый месяц открываются новые магазины и сети. Куда бежать за покупками? TUT.BY побывал в девяти крупных торговых сетях города и сравнил в них цены на «повседневную» продуктовую корзинку.





Итак, в каждом магазине в корзинку мы загружали 15 видов товара. Это то, что каждый из нас берет почти ежедневно:

молоко,

хлеб,

творог,

сметана,

яйца,

фрукты;

сладости.

Для чистоты эксперимента во всех магазинах мы сравнивали продукты одной марки, вида и производителя. Производителей, чьи товары рассматривали, выбрали разных из наиболее примелькавшихся на полках. Все цены — не акционные.

Что мы покупали

Молоко в бутылке 900 г «Бабушкина крынка» жирностью 2,5%,

Хлеб черный нарезной 450 г,

Батон нарезной 400 г,

Сметана 400 г жирностью 15%,

Творог 350 г жирностью 2%,

Сыр «Брест- Литовский» «Классический» 200 г жирностью 45%,

Масло подсолнечное с добавлением оливкового «Альтеро» 800 мл,

Филе цыпленка 1 кг,

Яйца куриные 10 шт Д-1

Сок яблочный «Добрый» 1 л,

Мороженое в вафельном стаканчике «20 копеек»,

Шоколад молочный с фундуком «Альпен Гольд» 90 г,

Бананы 1 кг,

Кукуруза сладкая Bonduelle 425 г,

Вода минеральная газированная «Дарида» 1,5 л.

Стоимость «корзины» в каждом магазине приводим в специальной таблице в конце материала. Там же удобно сравнить цены.

«Алми»





«Алми» — один из первых больших магазинов, появившихся когда-то в Гомеле. Сегодня в городе один гастроном и два супермаркета этой торговой сети. Недавно их обновили — появилась фудзона с едой навынос и с полноценным кафе. Несмотря на то что ежегодно в Гомель приходят все новые сети, «Алми» по-прежнему остается одним из самых популярных магазинов в городе.

Итак, здесь в нашу корзинку мы кладем молоко «Бабушкина крынка» 2,5% за 1 р. 64 коп., кг куриной грудки за 7 р. 79 коп, сметану за 1,83 руб., творог за 2,32 и т. д. Все цены — в сравнительной таблице ниже.

«Евроопт»





«Евроопт» пришел в Гомель немного позже, но это не помешало сети стать самой разветвленной. Цены в нем считаются одними из самых доступных.

Например, пачку творога 350 г жирностью 2% мы здесь купили менее чем за два рубля.

«Грошык»





Дискаунтер «Грошык» в Гомеле появился в марте прошлого года. Его называют младшим братом «Евроопта». Сеть магазинов напрямую связана с крупнейшим ритейлером страны. Считается, что «Евроопт» специально придумал этот магазин, чтобы отвадить белорусов от «Светофоров» и других российских торговых сетей. «Грошык» позиционирует себя как жесткий дискаунтер. Набор продуктов здесь тот же, что и в «Евроопте», а цены ниже. Этого, говорят в «Грошыке», им удается достичь за счет минимизации издержек.

Вот, например, бананы здесь по 3,09 руб — дешевле мы в тот день не встретили.

Из минусов — все-таки не такой богатый выбор продуктов, как в других супермаркетах.

«Корона»



Фото: Елена Бычкова

«Корона» — сеть торговых комплексов в Беларуси, являющихся филиалом ООО «Табак-Инвест», одного из лидеров сетевого ритейла страны.

В Гомеле появился недавно — в ноябре 2019 года. В «Корону» покупатели идут явно не для того, чтобы сэкономить — зато ассортимент какой!

«Green»





Эта торговая сеть пришла в Гомель совсем недавно. В августе 2020-го на территории бывшего рынка «Быховский» по улице Б. Хмельницкого открылся первый магазин, в сентябре Green появился в ТЦ «Кристалл» в Новобелицком районе, а в ноябре — на улице Мазурова. В здании есть паркинг на 300 машин, в торговом зале — редкие для Гомеля морские деликатесы по 80 рублей за кг.

Здесь мы увидели самую высокую в городе цену на подсолнечное масло «Альтеро» — 6 руб. 9 коп за 800 мл. А вот цены на молочные продукты, сыры и хлеб не особо отличаются от среднегородских.

«Марцiн»





Первый в Гомеле «Марцiн» открылся в декабре 2013 года. Сегодня их в городе три.

Ассортимент магазинов — преимущественно продовольственные товары: молочные и мясные продукты, сладости, консервация, чай, кофе, напитки Цены — общегородские. В нашей таблице цен он чуть позже займет золотую середину.

«Санта»





Сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». Торговая сеть состоит из более чем 100 розничных магазинов. В Гомеле мы побывали в самом новом, открывшемся месяц назад на проспекте Космонавтов.

Цены на молочные продукты здесь выше, чем, например, в «Евроопте». Зато подсолнечное масло «Альтеро» дешевле, чем где-либо в городе — 3 руб. 65 коп. Самая невысокая в «Санте» цена и на филе цыпленка — 6 руб. 79 коп. А вот консервированная кукуруза Bonduelle здесь одна из самых дорогих — 3 руб. 89 коп.

«Два Гуся»





Суровые и экономные гомельские домохозяйки делятся на два типа: тех, кто ходит в «Грошык», и тех, кто предпочитает «Два гуся». Кажется, этот их вечный спор, где дешевле, не решится никогда. Два жестких дискаунтера в конкуренции за звание магазина самых низких цен и в самом деле идут ноздря в ноздрю. Кто победит сегодня — узнаем из таблицы.

В «Двух гусях» мы нашли самый дешевый сыр — за 200 г «Классического» «Брест-Литовского» отдали всего 2 руб. 79 коп., а за десяток яиц Д-1 — 2,29 руб.

«Дионис»





В Гомеле три магазина этой сети. Самый крупный открылся летом прошлого года на привокзальной площади. Выбор продуктов большой — но и цены повыше.

Итак, сравниваем итоговые суммы в чеке

*для таблицы мы округлили цены до копеек. Что дороже, а что дешевле в рамках одного рубля — визуализировано цветом (в красном поле 1,4 ценник будет на копейки выше, чем в оранжевом, например).

Итак, что мы видим? Если на одни продукты цены в Гомеле отличаются незначительно, то на другие чуть не в два раза. Дешевле всего нам обошлась «корзинка» в «Грошыке» и «Двух гусях». Дороже — в «Дионисе», «Алми» и «Короне». А разница в чеке итоговой стоимости одних и тех же товаров в разных магазинах может доходить до 9 рублей.