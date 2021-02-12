Что подарить мужчине на 14 февраля: шесть вариантов на разный бюджет

Источник материала: Tut.by

До 14 февраля осталось всего несколько дней. Как бы вы ни относились к этому дню, он вполне может стать поводом, чтобы обменяться подарками с вашими близкими людьми. Недавно мы рассказывали, что преподнести из гаджетов девушкам , а сейчас подумаем о парнях.

И давайте сразу условимся: для кого-то и тысяча рублей не является ощутимой суммой для подарка, а кто-то ищет девайс подешевле. Так что постарались собрать аппараты из разных ценовых категорий, которые — по крайней мере в теории — понравятся большинству.

Игровые аксессуары: геймпады к приставке или специальная клавиатура





Не секрет, что парни любят поиграть в компьютерные игры. Идеальным подарком, конечно, стала бы новенькая PS5 или, скажем, видеокарта с поддержкой трассировки лучей, но можно остановиться и на более доступных и вместе с тем нужных вещах — аксессуарах.

Во-первых, к таким аксессуарам относятся геймпады. Они подойдут как тем, кто играет на консоли, так и предпочитающим ПК-гейминг. Да и в целом геймпад — такая вещь, которой никогда не бывает много. Ведь в контроллерах то и дело разряжаются аккумуляторы — причем в самый ненужный момент. А что делать, если захотелось зарубиться в тот же Mortal Combat с другом на одном ТВ-экране? В таком случае необходима как минимум пара геймпадов.

Так что контроллеры от той же PS4 или Xbox — неплохие варианты. Конечно, можно заморочиться и купить геймпад от PS5. Но он дороже, да и такой консоли в массе у белорусов (да и не только у белорусов) на руках пока нет. А контроллеры от предыдущего поколения приставок, пускай и с оговорками, подойдут и для некстген-консолей, и для ПК-геймеров.

Второй вариант — хорошая игровая клавиатура. Правда, стоить такая может даже дороже геймпада, но будет из чего выбрать: моделей разной цены много. Геймерскую направленность, как правило, в таких моделях выдает расцветка, а иногда и RGB-подсветка. Но есть и различия в том, какой механизм используется — игровые модели обычно механические. А еще бывают варианты с рядом настраиваемых кнопок, которые для каждой игры получится запрограммировать на определенное действие.

Ниже — несколько популярных моделей:

Что еще можно преподнести? Из необычного, скажем, игровое кресло с дополнительными подушками в подголовнике и в районе поясницы. Или специальные наушники с объемным звучанием с имитацией системы 7.1, чтобы врагов в игре было слышно со всех сторон. Наконец, существуют специальные коврики для мыши , разработанные для геймеров.



Фото: The Verge

Сразу отметим: гаджет не из дешевых. Условные Apple AirPods или Samsung Galaxy Buds Live из подборки с подарками для девушек с таким же успехом подойдут и для парней. Но если вы не стеснены в средствах и хотите порадовать человека чем-то из категории «вау!», то эта модель от Sony — как раз из таких.

В целом «тысячная» серия беспроводных наушников от японского производителя всегда была чем-то вроде «айфонов» в мире смартфонов. То есть существуют они — и все остальные. По общей совокупности характеристик последняя (на данный момент четвертая) модель в серии является едва ли не квинтэссенцией того, что может предложить Sony.

Судите сами: в активе — эталонная система активного шумоподавления (ANC), куча фишек вроде быстрого подключения между несколькими устройствами или приглушения воспроизводимого звука при снятии наушников, автономность на уровне 30 часов с включенным режимом ANC, поддержка беспроводного кодека LDAC, который практически не «режет» качество звука даже по сравнению с его передачей проводным способом, возможность работы с несколькими голосовыми ассистентами.

По сути, альтернативой WH-1000XM4 выступают разве что AirPods Max от Apple. Но и стоят такие ощутимо дороже, и к аппаратам не от Apple подключаются не так резво. В общем, есть ряд ограничений.

Триммер для бороды, шуруповерт, видеорегистратор

А что с более традиционными вариантами подарков? Их можно выбирать, если точно понимаете, что устройство пригодится. Условно говоря, если мужчина не увлекается автомобилями, то видеорегистратор ему вряд ли понадобится. Примерно такая же история и с триммерами для поддержания формы бороды. Но если запрос на подобные подарки есть, то вот несколько вариантов.

Среди тех же триммеров «Яндекс» выделяет модель Philips OneBlade QP2520/60 . Она первая по популярности из категории «Выбора покупателей». В описании аппарата говорится: он может 45 минут работать без подзарядки, позволяет вести как влажное, так и сухое бритье, а также оснащается тремя установками с длиной бороды. В комплект поставки входит несколько насадок.

Судя по «Яндекс.Маркету», одним из самых популярных видеорегистраторов является Slimtec Alpha XS . Это модель начального уровня, которая может снимать при разрешении 1920 на 1080 точек 30 кадров в секунду с углом обзора в 170 градусов. Ролики пишутся на карту памяти, в активе также небольшой экран на 3 дюйма.

Наконец, в «классическом» представлении общества в арсенале у мужчины обязательно должен быть шуруповерт. В «Выборе покупателей» первой по популярности моделью идет Metabo PowerMaxx BS 2014 . Она совмещает функции дрели и шуроповерта. «Для насадки бит в инструменте используется шпиндель с внутренним шестигранником, что позволяет работать без сверлильного патрона, а система подсветки обеспечивает точность сверления даже в полной темноте», — уточняется в описании.