Что подарить мужчине на 14 февраля: шесть вариантов на разный бюджет

До 14 февраля осталось всего несколько дней. Как бы вы ни относились к этому дню, он вполне может стать поводом, чтобы обменяться подарками с вашими близкими людьми. Недавно мы рассказывали, что преподнести из гаджетов девушкам, а сейчас подумаем о парнях.
И давайте сразу условимся: для кого-то и тысяча рублей не является ощутимой суммой для подарка, а кто-то ищет девайс подешевле. Так что постарались собрать аппараты из разных ценовых категорий, которые — по крайней мере в теории — понравятся большинству.
Игровые аксессуары: геймпады к приставке или специальная клавиатура
Не секрет, что парни любят поиграть в компьютерные игры. Идеальным подарком, конечно, стала бы новенькая PS5 или, скажем, видеокарта с поддержкой трассировки лучей, но можно остановиться и на более доступных и вместе с тем нужных вещах — аксессуарах.
Во-первых, к таким аксессуарам относятся геймпады. Они подойдут как тем, кто играет на консоли, так и предпочитающим ПК-гейминг. Да и в целом геймпад — такая вещь, которой никогда не бывает много. Ведь в контроллерах то и дело разряжаются аккумуляторы — причем в самый ненужный момент. А что делать, если захотелось зарубиться в тот же Mortal Combat с другом на одном ТВ-экране? В таком случае необходима как минимум пара геймпадов.
Так что контроллеры от той же PS4 или Xbox — неплохие варианты. Конечно, можно заморочиться и купить геймпад от PS5. Но он дороже, да и такой консоли в массе у белорусов (да и не только у белорусов) на руках пока нет. А контроллеры от предыдущего поколения приставок, пускай и с оговорками, подойдут и для некстген-консолей, и для ПК-геймеров.
Второй вариант — хорошая игровая клавиатура. Правда, стоить такая может даже дороже геймпада, но будет из чего выбрать: моделей разной цены много. Геймерскую направленность, как правило, в таких моделях выдает расцветка, а иногда и RGB-подсветка. Но есть и различия в том, какой механизм используется — игровые модели обычно механические. А еще бывают варианты с рядом настраиваемых кнопок, которые для каждой игры получится запрограммировать на определенное действие.
Ниже — несколько популярных моделей:
Что еще можно преподнести? Из необычного, скажем, игровое кресло с дополнительными подушками в подголовнике и в районе поясницы. Или специальные наушники с объемным звучанием с имитацией системы 7.1, чтобы врагов в игре было слышно со всех сторон. Наконец, существуют специальные коврики для мыши, разработанные для геймеров.
Сразу отметим: гаджет не из дешевых. Условные Apple AirPods или Samsung Galaxy Buds Live из подборки с подарками для девушек с таким же успехом подойдут и для парней. Но если вы не стеснены в средствах и хотите порадовать человека чем-то из категории «вау!», то эта модель от Sony — как раз из таких.
В целом «тысячная» серия беспроводных наушников от японского производителя всегда была чем-то вроде «айфонов» в мире смартфонов. То есть существуют они — и все остальные. По общей совокупности характеристик последняя (на данный момент четвертая) модель в серии является едва ли не квинтэссенцией того, что может предложить Sony.
Судите сами: в активе — эталонная система активного шумоподавления (ANC), куча фишек вроде быстрого подключения между несколькими устройствами или приглушения воспроизводимого звука при снятии наушников, автономность на уровне 30 часов с включенным режимом ANC, поддержка беспроводного кодека LDAC, который практически не «режет» качество звука даже по сравнению с его передачей проводным способом, возможность работы с несколькими голосовыми ассистентами.
По сути, альтернативой WH-1000XM4 выступают разве что AirPods Max от Apple. Но и стоят такие ощутимо дороже, и к аппаратам не от Apple подключаются не так резво. В общем, есть ряд ограничений.
Триммер для бороды, шуруповерт, видеорегистратор
А что с более традиционными вариантами подарков? Их можно выбирать, если точно понимаете, что устройство пригодится. Условно говоря, если мужчина не увлекается автомобилями, то видеорегистратор ему вряд ли понадобится. Примерно такая же история и с триммерами для поддержания формы бороды. Но если запрос на подобные подарки есть, то вот несколько вариантов.
Среди тех же триммеров «Яндекс» выделяет модель Philips OneBlade QP2520/60. Она первая по популярности из категории «Выбора покупателей». В описании аппарата говорится: он может 45 минут работать без подзарядки, позволяет вести как влажное, так и сухое бритье, а также оснащается тремя установками с длиной бороды. В комплект поставки входит несколько насадок.
Судя по «Яндекс.Маркету», одним из самых популярных видеорегистраторов является Slimtec Alpha XS. Это модель начального уровня, которая может снимать при разрешении 1920 на 1080 точек 30 кадров в секунду с углом обзора в 170 градусов. Ролики пишутся на карту памяти, в активе также небольшой экран на 3 дюйма.
Наконец, в «классическом» представлении общества в арсенале у мужчины обязательно должен быть шуруповерт. В «Выборе покупателей» первой по популярности моделью идет Metabo PowerMaxx BS 2014. Она совмещает функции дрели и шуроповерта. «Для насадки бит в инструменте используется шпиндель с внутренним шестигранником, что позволяет работать без сверлильного патрона, а система подсветки обеспечивает точность сверления даже в полной темноте», — уточняется в описании.