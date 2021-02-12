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Тест: как вам пережить День святого Валентина, если вы его ненавидите
Источник материала: Tut.by
Есть в году некоторое количество праздников, которые вне зависимости от вашего к ним отношения нет-нет, да и зацепят. На носу день красных сердечек и странных подарков — День святого Валентина. Уж не знаем, как вы к нему относитесь и что планируете делать, но наш тест точно поможет вам пережить его с наименьшими потерями.
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Пройдите и узнайте, как вам прожить этот день с наименьшими потерями.
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