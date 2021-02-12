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Тест: как вам пережить День святого Валентина, если вы его ненавидите

12.02.2021 08:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Есть в году некоторое количество праздников, которые вне зависимости от вашего к ним отношения нет-нет, да и зацепят. На носу день красных сердечек и странных подарков — День святого Валентина. Уж не знаем, как вы к нему относитесь и что планируете делать, но наш тест точно поможет вам пережить его с наименьшими потерями.

 
 
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