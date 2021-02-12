Hyundai представил «шагающий» беспилотник для транспортировки грузов на бездорожье

Источник материала: Tut.by

Необычный концепт беспилотного транспортного средства от Hyundai называется Tiger (сокращение от Transforming Intelligent Ground Excursion Robot). За его разработку отвечала New Horizons Studio — техническое подразделение Hyundai, расположенное в калифорнийском Маунтин-Вью.





После Elevate , показанного на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе, Tiger стал вторым «шагающим» автомобилем-трансформером Hyundai. Разница заключается в том, что Elevate предназначен для перевозки людей, а второй, располагающий большим грузовым отсеком внутри кузова, — для работы без экипажа в труднодоступных местах.





Tiger оснащен сложной ходовой частью, состоящей из «ног» и колес, панорамной системой контроля траектории движения и целым набором датчиков для дистанционного наблюдения. Когда «ноги» убраны, Tiger едет как обычный полноприводный автомобиль, но если он застрянет или потребуется двигаться по участку, преодолеть который с помощью колес невозможно, то прототип способен выбраться с помощью выдвижных «ног». Также он может стыковаться с беспилотными летательными аппаратами, способными подзаряжать и доставлять его в труднодоступные места.





По задумке разработчиков, такой трансформер может использоваться для транспортировки различных грузов на труднопроходимой местности, работать в зонах стихийных бедствий, на местности со сложным рельефом и даже при исследовании лунной поверхности или других планет.





Первая версия Tiger носит название X-1 — по сути, это прообраз модульной платформы, позволяющей сочетать шасси с разными кузовами и на основе которой Hyundai планирует создавать другую уникальную технику.