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Hyundai представил «шагающий» беспилотник для транспортировки грузов на бездорожье

12.02.2021 08:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Необычный концепт беспилотного транспортного средства от Hyundai называется Tiger (сокращение от Transforming Intelligent Ground Excursion Robot). За его разработку отвечала New Horizons Studio — техническое подразделение Hyundai, расположенное в калифорнийском Маунтин-Вью.


После Elevate, показанного на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе, Tiger стал вторым «шагающим» автомобилем-трансформером Hyundai. Разница заключается в том, что Elevate предназначен для перевозки людей, а второй, располагающий большим грузовым отсеком внутри кузова, — для работы без экипажа в труднодоступных местах.


Tiger оснащен сложной ходовой частью, состоящей из «ног» и колес, панорамной системой контроля траектории движения и целым набором датчиков для дистанционного наблюдения. Когда «ноги» убраны, Tiger едет как обычный полноприводный автомобиль, но если он застрянет или потребуется двигаться по участку, преодолеть который с помощью колес невозможно, то прототип способен выбраться с помощью выдвижных «ног». Также он может стыковаться с беспилотными летательными аппаратами, способными подзаряжать и доставлять его в труднодоступные места.


По задумке разработчиков, такой трансформер может использоваться для транспортировки различных грузов на труднопроходимой местности, работать в зонах стихийных бедствий, на местности со сложным рельефом и даже при исследовании лунной поверхности или других планет.


Первая версия Tiger носит название X-1 — по сути, это прообраз модульной платформы, позволяющей сочетать шасси с разными кузовами и на основе которой Hyundai планирует создавать другую уникальную технику.

 
 
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Необычный концепт беспилотного транспортного средства от Hyundai называется Tiger, а за его разработку отвечала New Horizons Studio - техническое подразделение Hyundai,...
 
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