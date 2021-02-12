ФРГ готова принять до 50 преследуемых по политическим мотивам белорусов и их семьи

Германия готова принять до 50 преследуемых по политическим мотивам белорусских граждан и их близких родственников (супругов, детей), говорится в ответе Министерства иностранных дел страны на запрос депутата Бундестага от фракции «Союз-90» / «Зеленые» Мануэля Заррацина, сообщает Süddeutsche Zeitung.





При этом названная цифра не является формальной — будет рассматриваться каждый случай в отдельности, отмечается в документе. «На счету каждая жизнь, которую необходимо защитить от насилия и пыток», — подчеркнул депутат.

По его словам, наряду с другими странами Германия должна стать надежным пристанищем для жертв политического преследования в Беларуси.

«Однако потолок в 50 человек при масштабности репрессий может быть достигнут быстро. Если станет очевидно, что в защите нуждается больше людей, я ожидаю, что правительство оперативно скорректирует это число», — заявил Заррацин.

Прием преследуемых по политическим мотивам предусмотрен планом действий по поддержке белорусского гражданского общества в размере 21 млн евро (Aktionsplan Zivilgesellschaft Belarus), который упомянула канцлер ФРГ Ангела Меркель в видеообращении 6 февраля. «Преследуемые оппозиционеры и люди в бедственной гуманитарной ситуации могут в упрощенном порядке получить визу, а вместе с ней и убежище у нас», — сообщила канцлер.

«Мы хотим помочь травмированным жертвам пыток, а также учредить стипендии и поддержать независимые СМИ. Это не решит конфликт между правом и репрессиями в Беларуси. Извне это вообще невозможно. Но это показывает мужественным людям там, что мы на их стороне и слышим их голоса — сегодня, как и полгода назад», — заявила Ангела Меркель.

Коллега Заррацина по фракции Маргарете Баузе разместила в «Фейсбуке» ответ правительства на свой запрос, учитывают ли органы внутренних дел при решении вопроса о выдаче либо продлении белорусским гражданам разрешения на временное проживание в Германии «угрожающую ситуацию» в их стране, в т.ч. потенциальную угрозу преследования. Из ответа следует, что 7 января МИД ФРГ по согласованию с МВД разослал уполномоченным ведомствам информацию о ситуации с правами человека в Беларуси и просьбу при рассмотрении запросов белорусских граждан на продление разрешения учитывать тот факт, что «преждевременное возвращение в Беларусь может подвергнуть этот круг лиц повышенным рискам».

Депутат Баузе выразила недоумение, что правительство лишь через пять месяцев после «сфальсифицированных выборов» и «продолжающегося государственного террора режима Лукашенко против мирных демонстрантов» обратило на это внимание ведомств по делам иностранцев.

«Те, кого будут депортировать в Беларусь, подвергнутся исключительной опасности», поэтому «уполномоченные службы должны сейчас действовать оперативно и выдавать запрашиваемые разрешения на пребывание в полном объеме», считает Баузе.

В конце января фракция «Союз-90» / «Зеленые» направила в правительство запрос о мерах по поддержке гражданского общества и оппозиции в Беларуси. В перечне 43 вопроса, в том числе о финансировании конкретных программ, сотрудничестве с фондами помощи, отсутствии санкций в отношении белорусских нефтехимических предприятий и «Беларуськалия», о признании ОМОНа и ГУБОПиКа террористическими организациями.