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Не менее 17 человек были задержаны в Минске 11 февраля

12.02.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В первый день Всебелорусского народного собрания в Минске были задержаны не менее 17 человек, такие данные приводит телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных».

Беларусы не смогли провести единый марш в минувший четверг, поскольку силовики с самого утра усиленно патрулировали анонсированные в сетях токи сбора. Тем не менее, гражданам удалось провести многочисленные локальные протесты. Безусловно, на активность влияют морозы.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», в разных регионах Беларуси были отмечены репрессии и задержания активистов. Задержания, обыски, аресты прошли в Поставах, Жлобине, Ляховичах, Солигорске, Витебске, Новополоцке, Речице, Могилеве.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В первый день Всебелорусского народного собрания в Минске были задержаны не менее 17 человек, такие данные приводит телеграм-канал волонтеров «Списки...
 
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