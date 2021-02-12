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Инфляция в Венесуэле в 2020 году составила почти 3000%

12.02.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Рост потребительских цен в Венесуэле в 2020 году составил 2959,8%, говорится в сообщении Центрального банка Венесуэлы.

Минимальный рост цен был зафиксирован в марте (13,3%), максимальный - в декабре (77,5%).

Венесуэла находится в жестком экономическом кризисе, последствиями которого стали гиперинфляция, девальвация нацвалюты, дефицит товаров первой необходимости. ПО данным ООН, страну покинули около 4,5 млн человек.

Инфляцию в почти 3000% можно назвать относительно низкой, поскольку в 2019 году Венесуэла сообщила об инфляции в 9585,5%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Рост потребительских цен в Венесуэле в 2020 году составил 2959,8%, говорится в сообщении Центрального банка Венесуэлы.
 
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