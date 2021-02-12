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Власти Германии пока примут не более 50 преследуемых белорусов

12.02.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Германии готовы принять пока не более 50 преследуемых белорусов, включая членов их семей.

Об этом сообщила в четверг, 11 февраля, газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на официальный ответ министерства внутренних дел ФРГ депутату бундестага от фракции "Союз-90"/"Зеленые" Мануэлю Саррацину.

Такое число беженцев из Беларуси МВД согласовало с министерством внутренних дел Германии. В МВД пояснили, что оно не является "формальным максимумом", что прием белорусов должен начаться в ближайшее время, а также что проверен будет каждый конкретный случай, передает DW.

Мануэль Саррацин в интервью Süddeutsche Zeitung отметил, что 50 человек - это слишком мало, если учесть масштабы репрессий в Беларуси. "Если выяснится, что в защите нуждается больше людей, я ожидаю, что правительство немедленно скорректирует эту цифру", - добавил Саррацин.

Прием преследуемых белорусов является частью плана помощи Германии гражданскому обществу в Беларуси, для граждан этой страны упрощено получение въездных виз с целью получения политического убежища. Власти ФРГ также заявили, что выделит стипендии для белорусов и поддержат независимые СМИ в этой стране.

 
 
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Власти Германии готовы принять пока не более 50 преследуемых белорусов, включая членов их семей.
 
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