До 280 км на одной зарядке: представлен электрический Opel Combo-e Life

Источник материала: Tut.by

Вслед за грузовым фургоном Combo-e Cargo , который Opel рассекретила в январе, ток пропустила и пассажирская модификация «каблучка» — Combo-e Life.





В движение ее также приводит электромотор, развивающий 136 л. с. и 260 Нм крутящего момента. Идентичны и заявленные паспортные динамические характеристики — до 100 км/ч Combo-e Life разгоняется за паспортные 11,2 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 130 км/ч. Заряда батареи емкостью 50 кВт⋅ч должно хватить на пробег 280 км (по циклу WLTP) — и это на 5 км больше, чем у грузовой модификации. От терминалов ускоренной зарядки постоянного тока мощностью до 100 кВт, коих в Европе уже немало, подзарядить батарею на 80% можно за полчаса.





Как и Combo-e Cargo, пассажирский вариант будет доступен в двух версиях по длине кузова — 4,4 м и 4,75 м. Оба варианта предложат как в пяти-, так и семиместном исполнении. Объем багажника у стандартной версии (пятиместный кузов) варьируется от 597 л до 2126 л со сложенными сиденьями второго ряда, а у удлиненного «каблучка» — соответственно от 850 л до 2693 л. Также Combo-e Life может буксировать прицеп массой 750 кг.





В «базе» у электрокара есть мультимедиасистема с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, широкий комплекс электронных ассистентов, а в списке опций — панорамная крыша.





Старт продаж Combo-e Life в Европе, как и в случае с грузовым вариантом, запланирован на осень этого года, стоимость в Opel пока не озвучили.