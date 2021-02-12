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Линкявичюс: «Лукашенко трудно поверить, что это не Запад, а Беларусь потеряла терпение»
Источник материала: Партизан
Бывший посол Литвы в Беларуси (2012) и бывший литовский министр иностранных дел (2012-2020) Линас Линкявичюс отреагировал на обвинения Александра Лукашенко в сторону Запада, прозвучавшие на Всебелорусском собрании.
"Уходящий лидер ободряет себя и объявляет, что он выиграл «инспирированный Западом блицкриг». Ему трудно поверить, что это не Запад, а Беларусь потеряла терпение, люди борются 6 месяцев и не собираются останавливаться, пока не станут свободными. Это их страна!"- написал Линкявичюс в Твиттере.
Напомним, что вчера Лукашенко вдохновенно рассказывал, как на него нападал "злобный запад", но он выиграл блицкриг.
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Бывший посол Литвы в Беларуси (2012) и бывший литовский министр иностранных дел (2012-2020) Линас Линкявичюс отреагировал на обвинения Александра Лукашенко в сторону...
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