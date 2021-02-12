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Наши люди. Мэр Варшавы поблагодарил белоруса, который толкал автобус в заснеженном городе
Источник материала: Партизан
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский поблагодарил белоруса Дмитрия Сологуба, который недавно толкал автобус в заснеженном городе
Автобус требует помощи / Slawek Kaminski, Agencja Gazeta
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский поблагодарил белоруса Дмитрия Сологуба, который недавно толкал автобус в заснеженном городе. "В трудной ситуации он помог городскому автобусу выехать на дорогу, —
Белорус получит подарок — проездной билет. Его поступком был поражён не только мэр столицы Польши.
"В нашем мире вместо того, чтобы просто взять и помочь, все снимают на видео", — сказал "Белсату" Сологуб,
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Мэр Варшавы Рафал Тшасковский поблагодарил белоруса Дмитрия Сологуба, который недавно толкал автобус в заснеженном городе
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