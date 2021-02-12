Наши люди. Мэр Варшавы поблагодарил белоруса, который толкал автобус в заснеженном городе





Автобус требует помощи / Slawek Kaminski, Agencja Gazeta





пишет Рафал Тшасковский в Facebook. —Теперь он сам сможет преодолевать дальнейшие маршруты в течение 90 дней на общественном транспорте Варшавы". Мэр Варшавы Рафал Тшасковский поблагодарил белоруса Дмитрия Сологуба, который недавно толкал автобус в заснеженном городе. "В трудной ситуации он помог городскому автобусу выехать на дорогу, —Рафал Тшасковский в Facebook. —Теперь он сам сможет преодолевать дальнейшие маршруты в течение 90 дней на общественном транспорте Варшавы".





Белорус получит подарок — проездной билет. Его поступком был поражён не только мэр столицы Польши.

пишет euroradio.fm "В нашем мире вместо того, чтобы просто взять и помочь, все снимают на видео", — сказал "Белсату" Сологуб,euroradio.fm



