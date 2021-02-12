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Директор Брестского технопарка Дмитрий Макарук предложил переориентировать IT-отрасль страны на создание принципиально новых продуктов и сервисов

12.02.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С таким предложением делегат от Бреста выступил на VI Всебелорусском народном собрании.


Дмитрий Макарук во время своего доклада отметил, что IT-отрасль в Беларуси сегодня приобрела обслуживающий, прикладной, характер и постепенно приобретает догоняющую модель развития, что не слишком хорошо сказывается на экономике. Задачей ближайшего будущего брестский делегат назвал переход к созданию новых IT-продуктов и сервисов, подчеркнув, что для этого имеется весь интеллектуальный ресурс.

«Успешные примеры таких решений в регионе уже есть. Это внедрение цифровых двойников производств и робототехники в ОАО «Савушкин продукт», СП «Санта-Бремор», холдинге «Пинскдрев». Широко применяется IT в медицине: от систем управления учреждениями и базами данных до обеспечения безопасности медиков в «грязных» зонах в условиях COVID-19. В ЖКХ это диспетчирование системами тепло- и электроснабжения населенных пунктов, автоматизированный расчет услуг и другие пилотные проекты», – привел примеры из практики Дмитрий Макарук.

Однако развивать IT-отрасль без профильного образования невозможно. По мнению Дмитрия Макарука, в сфере информационных технологий важно повысить роль среднего образования, а также предоставить учащимся и студентам больше возможностей получать практику на предприятиях и в организациях, где необходимы IT-услуги. Для этого предлагается внедрить в систему белорусского законодательства новацию «спин-офф».

«Это может быть особенно актуально для научных и образовательных учреждений, поскольку в настоящее время нет упрощенной формы создания ими предприятий, и происходит отток научных кадров, имеющих максимально близкие к коммерциализации разработки. Вузы и институты не являются в чистом виде коммерческими предприятиями и не обладают достаточной гибкостью и оперативностью при принятии решений о выходе на рынок и дальнейшем функционировании при изменяющихся внешних условиях», – заметил Дмитрий Макарук.

Еще одной важной новацией в IT-отрасли Беларуси должно стать развитие венчурного капитала, который даст рискованным стартапам право на ошибку. В таких условиях айтишникам станет гораздо комфортнее работать и создавать новый продукт. В то же время, заметил директор технопарка, важно предотвратить отток IT-специалистов из страны и из регионов в столицу, для чего необходимо создавать инновационные зоны и в районных, и в малых городах.
 
Теги: Брест
 
 
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