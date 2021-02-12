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Циклон с метелями и сильным снегом накроет Беларусь в выходные

12.02.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Циклон Volker с метелями и сильным снегом надвигается на Беларусь, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



По данным синоптиков, белорусы начинают ощущать приход циклона — местами по стране выпало довольно много снега уже 11 февраля. Однако стихия еще не проявила себя полностью. Стоит готовиться к метелям и снежным заносам на дорогах.

В субботу, 13 февраля, на большей части территории республики ожидаются снег, метель, ночью и утром по юго-востоку — сильный снег, на дорогах снежные заносы. Во многих районах страны прогнозируется усиление ветра порывами до 15–20 м/с. В ночные часы температура воздуха составит –13…–18 °C. Днем столбик термометра покажет –7…–14 °C, а по юго-западу Беларуси — –3…–6 °C.

В воскресенье, 14 февраля, циклон практически пройдет Беларусь и направится в сторону России. На большей части территории республики пройдет кратковременный снег. Ночью будет от –5 °C на западе страны, до –17 °C на востоке. Днем столбик термометра будет колебаться от –5 °C до –11 °C, а в западных районах — от –1 °C до –4 °C.

В начале следующей недели погоду в Беларуси определит холодная неустойчивая воздушная масса арктического происхождения. В понедельник, 15 февраля, и во вторник, 16 февраля, прогнозируются сильные ночные заморозки — столбик термометра будет опускаться до –26 °C. Минимальная температура в дневное время составит –15 °C.
 
Теги: Минск
 
 
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Циклон Volker с метелями и сильным снегом надвигается на Беларусь, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Республиканского центра по...
 
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