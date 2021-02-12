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Украина сможет стать членом ЕС, если выполнит необходимые условия – доклад Европарламента

12.02.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европарламент подтвердил право Украины подать заявку на членство в Евросоюзе, если официальный Киев выполнит необходимые условия. Об этом говорится в специальном докладе Европарламента.

"Украина имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 договора о ЕС и сможет подать заявку на членство в ЕС при условии соответствия копенгагенским критериям, а также принципам демократии, уважения фундаментальных свобод, прав человека, меньшинств и соблюдения верховенства права", – говорится в документе.

Евродепутаты высоко оценили прогресс Украины в реформировании госуправления, призвали завершить реформы в сфере децентрализации, верховенства права и борьбы с коррупцией, пишет news.liga.net
"Приветствуются успехи, достигнутые Украиной в выполнении обязательств страны, закрепленных в соглашении об ассоциации. Особенно в областях сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур", – говорится в докладе.

Несмотря на это, сообщается, что только 37% задач, связанных с реализацией соглашения об ассоциации, были выполнены Украиной в 2019 году (по сравнению с 52% в 2018 году).

В докладе говорится, что уровень коррупции в Украине все еще крайне высок.

"Несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает мешать процессу реформ", – указано в документе.

Также в документе говорится, что украина не достигла видимого эффекта в деолигархизации – олигархи по-прежнему оказывают сильное влияние на украинскую экономику, политику, судебную систему, правоохранительные органы и СМИ.

СПРАВКА. 
Копенгагенские критерии — критерии вступления стран в Европейский союз, которые были приняты в июне 1993 года на заседании Европейского совета в Копенгагене
По словам исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, повсеместная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине.
 
 
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Европарламент подтвердил право Украины подать заявку на членство в Евросоюзе, если официальный Киев выполнит необходимые условия. Об этом говорится в специальном...
 
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