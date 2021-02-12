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Итоги первого дня ВНС и выступление Лукашенко активно комментирует мировая пресса

12.02.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Итоги первого дня ВНС и выступление Лукашенко активно комментирует мировая пресса

Итоги первого дня форума и выступление Президента на Всебелорусском народном собрании активно комментирует мировая пресса.

Этому посвятили большую часть эфирного времени российские и украинские СМИ. Репортажи вышли на многих телеканалах. О программной речи Александра Лукашенко рассказала и западная пресса. Разумеется, в контексте определённого политического давления. Стоит заметить, что из всей многочасовой речи Президента бурная реакция последовала на слова о стремлении внешних сил повлиять на нас и блицкриге, который, впрочем, не удался. Отреагировали публикациями на собрание журналисты Euronews, France 24, немецкой Deutsche Welle, информационных агентств Reuters и Associated Press, а также десятки ресурсов и телеканалов из США, хотя обычно американские СМИ не уделяют особого внимания зарубежным форумам. 

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Итоги первого дня форума и выступление Президента на Всебелорусском народном собрании активно комментирует мировая пресса. Этому посвятили большую часть...
 
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