Итоги первого дня ВНС и выступление Лукашенко активно комментирует мировая пресса

Источник материала: ОНТ

Итоги первого дня форума и выступление Президента на Всебелорусском народном собрании активно комментирует мировая пресса.

Этому посвятили большую часть эфирного времени российские и украинские СМИ. Репортажи вышли на многих телеканалах. О программной речи Александра Лукашенко рассказала и западная пресса. Разумеется, в контексте определённого политического давления. Стоит заметить, что из всей многочасовой речи Президента бурная реакция последовала на слова о стремлении внешних сил повлиять на нас и блицкриге, который, впрочем, не удался. Отреагировали публикациями на собрание журналисты Euronews, France 24, немецкой Deutsche Welle, информационных агентств Reuters и Associated Press, а также десятки ресурсов и телеканалов из США, хотя обычно американские СМИ не уделяют особого внимания зарубежным форумам.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram