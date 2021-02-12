Оппозиция Литвы сформировала «теневое» правительство

Источник материала: ОНТ

В Литве появилось «теневое правительство». Его сформировала бывшая правящая партия «Союз крестьян и "зеленых"», оказавшаяся в оппозиции после последних парламентских выборов. Состав представили накануне.

В ближайшее время обещают презентовать и программу, которая по словам оппозиционеров, станет альтернативой политике правых. Основные тезисы в ней – обязанность государства защищать жизнь и здоровье человека, создавать прочную экономику и прозрачный политический климат. Это основные болевые точки литовской политики. Страна стала анти-лидером в ЕС по уровню безработицы, каждому третьему литовскому пенсионеру грозит бедность. А из-за антиковидных ограничений мелкий и средний бизнес, особенно в сфере услуг, - на грани выживания.

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