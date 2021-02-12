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Представители трудовых коллективов следят за ходом Всебелорусского народного собрания

12.02.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Представители трудовых коллективов следят за ходом Всебелорусского народного собрания

За ходом Всебелорусского народного собрания внимательно следят и в трудовых коллективах. Их представители также работают в столице.

На предприятии «Гомельстекло» накануне нашли время для просмотра трансляции, не отрываясь от производственного процесса. В двухтысячном коллективе немного изменили рабочий график и освободили от работы по несколько человек из каждого цеха. Руководители, инженеры и рабочие отметили наиболее важные для себя тезисы форума.

Игнат Кривко, главный инженер предприятия «Гомельстекло»: «Диалог с народом происходит в подробной форме без специальных терминов, понятной любому гражданину нашей страны. Независимо от его социального статуса. Очень важно, что в рамках нашего демократического государства власть выходит на такого рода диалог с народом и тем самым допускает его к обсуждению вопросов социального, экономического, политического развития нашей страны в будущем. И дай бог нам сжать в кулак все наши силы, объединить все наши усилия, чтобы все цели, планы нашего государства были выполнены».

Виктория Чан, инженер предприятия «Гомельстекло»: «Мы не остались в стороне, нас слышат и нас понимают».

В Могилёвской городской больнице у мониторов собрались и медики, и пациенты. Прямую трансляцию смотрели в новом роддоме. Его после масштабной реконструкции открыли два года назад. В год здесь принимают 3,5 тысячи родов.

Екатерина Резникова, заместитель главного врача Могилёвской городской больницы скорой медицинской помощи: «В этих реконструированных стенах мы имеем всё медицинское оборудование, которое сейчас необходимо для оказания медицинской помощи. Рада, что такая тенденция сохранится и в ближайшие годы. Ведь на доступной и качественной помощи базируется то, как это отразится на здоровье нашего населения. Только здоровая женщина способна выносить и родить здорового малыша».

Инна Бушуева, жительница г. Могилёва: «Качество медицины, обслуживание, внимание и всё остальное тоже. Конечно, важно. Как для новорождённого ребёнка, так и для матери».

К слову, уже в этом году при больнице начнётся строительство нового корпуса экстренной хирургии. Под одной крышей соберут все самые значимые службы – палаты интенсивной терапии, нейрохирургию, инсультное и два кардиологических отделения.

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За ходом Всебелорусского народного собрания внимательно следят и в трудовых коллективах. Их представители также работают в столице. На предприятии...
 
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