|
Представители трудовых коллективов следят за ходом Всебелорусского народного собрания
Источник материала: ОНТ
За ходом Всебелорусского народного собрания внимательно следят и в трудовых коллективах. Их представители также работают в столице.
На предприятии «Гомельстекло» накануне нашли время для просмотра трансляции, не отрываясь от производственного процесса. В двухтысячном коллективе немного изменили рабочий график и освободили от работы по несколько человек из каждого цеха. Руководители, инженеры и рабочие отметили наиболее важные для себя тезисы форума.
В Могилёвской городской больнице у мониторов собрались и медики, и пациенты. Прямую трансляцию смотрели в новом роддоме. Его после масштабной реконструкции открыли два года назад. В год здесь принимают 3,5 тысячи родов.
К слову, уже в этом году при больнице начнётся строительство нового корпуса экстренной хирургии. Под одной крышей соберут все самые значимые службы – палаты интенсивной терапии, нейрохирургию, инсультное и два кардиологических отделения.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За ходом Всебелорусского народного собрания внимательно следят и в трудовых коллективах. Их представители также работают в столице. На предприятии...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)