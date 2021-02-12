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Оранжевый уровень опасности объявлен из-за метелей и ветра: местами на дорогах снежные заносы, гололедица

12.02.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оранжевый уровень опасности объявлен из-за метелей и ветра: местами на дорогах снежные заносы, гололедица

К морозу и снегу в конце недели присоединяется и сильный ветер. Порывы сегодня местами будут достигать 15-20 метров в секунду. Объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах прогнозируется метель, в частности по востоку республики. 

Местами на дорогах снежные заносы и гололедица. В Минске с утра образовались 9-балльные пробки.

Северный ветер принес циклон «Волкер», Беларусь останется под его влиянием до конца выходных.

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Теги: Минск
 
 
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К морозу и снегу в конце недели присоединяется и сильный ветер. Порывы сегодня местами будут достигать 15-20 метров в секунду. Объявлен оранжевый уровень опасности....
 
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