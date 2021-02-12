Оранжевый уровень опасности объявлен из-за метелей и ветра: местами на дорогах снежные заносы, гололедица

Источник материала: ОНТ

К морозу и снегу в конце недели присоединяется и сильный ветер. Порывы сегодня местами будут достигать 15-20 метров в секунду. Объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах прогнозируется метель, в частности по востоку республики.

Местами на дорогах снежные заносы и гололедица. В Минске с утра образовались 9-балльные пробки.

Северный ветер принес циклон «Волкер», Беларусь останется под его влиянием до конца выходных.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram