ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

VI Всебелорусское народное собрание: второй день работы проходит во Дворце Республики

12.02.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

VI Всебелорусское народное собрание: второй день работы проходит во Дворце Республики

Сегодня в столичном Дворце Республики второй день работы Всебелорусского народного собрания. Форум, который можно по праву назвать определяющим и судьбоносным. На нём белорусы вместе решают, в каком направлении двигаться. Итогов ждёт вся страна.

Президент Александр Лукашенко традиционно принимает участие, и сегодня снова выступит перед делегатами. Накануне Глава государства открыл форум и обратился к большой аудитории с основными тезисами. Фактически собранию необходимо определить курс развития. И такой курс накануне в своём выступлении чётко обозначил Президент.

Главная цель – обеспечить социальную стабильность. Ключевые приоритеты - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государство-партнер. Первый день диалога состоялся – намечены ориентиры и пути решения многих вопросов.

Ключевой момент стартового дня форума – выступление Главы государства. Цели на ближайшие годы - наращивание социального капитала, создание комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Александр Лукашенко подчеркнул – во главе угла человек. А идея – развитие, единство, независимость – это, фактически призыв для каждого неравнодушного к своей стране. То, к чему нужно стремиться, как к воплощению мечты.

Сегодня форум продолжается, впереди еще день работы. Решения народного собрания не будут спонтанными, так как до его начала была проведена масштабная подготовка, в том числе, в формате диалоговых площадок. Чтобы каждое мнение было учтено, и делегаты стали по-настоящему голосом миллионов.

Фото: БЕЛТА

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в столичном Дворце Республики второй день работы Всебелорусского народного собрания. Форум, который можно по праву назвать определяющим и судьбоносным....
 
Новости дня
Новости разные
 
Максиму Знаку и Марии Колесниковой предъявлены новые обвинения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by