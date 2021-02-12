VI Всебелорусское народное собрание: второй день работы проходит во Дворце Республики

Источник материала: ОНТ

Сегодня в столичном Дворце Республики второй день работы Всебелорусского народного собрания. Форум, который можно по праву назвать определяющим и судьбоносным. На нём белорусы вместе решают, в каком направлении двигаться. Итогов ждёт вся страна.

Президент Александр Лукашенко традиционно принимает участие, и сегодня снова выступит перед делегатами. Накануне Глава государства открыл форум и обратился к большой аудитории с основными тезисами. Фактически собранию необходимо определить курс развития. И такой курс накануне в своём выступлении чётко обозначил Президент.

Главная цель – обеспечить социальную стабильность. Ключевые приоритеты - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государство-партнер. Первый день диалога состоялся – намечены ориентиры и пути решения многих вопросов.

Ключевой момент стартового дня форума – выступление Главы государства. Цели на ближайшие годы - наращивание социального капитала, создание комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Александр Лукашенко подчеркнул – во главе угла человек. А идея – развитие, единство, независимость – это, фактически призыв для каждого неравнодушного к своей стране. То, к чему нужно стремиться, как к воплощению мечты.

Сегодня форум продолжается, впереди еще день работы. Решения народного собрания не будут спонтанными, так как до его начала была проведена масштабная подготовка, в том числе, в формате диалоговых площадок. Чтобы каждое мнение было учтено, и делегаты стали по-настоящему голосом миллионов.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram