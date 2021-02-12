|
«Зеркальная дата» 12.02.2021: в Минске пройдёт 189 свадебных церемоний
Источник материала: ОНТМинске пройдёт 189 свадебных церемоний" class="one-news__figure-img">
Мороз влюблённым не помеха! Сегодня в Минске пройдёт почти две сотни свадебных церемоний! Молодожёны уже подали 189 заявлений в столичные ЗАГСы.
День Святого Валентина здесь ни при чём: дело в магии чисел. Для создания семьи многие выбирают красивые даты. Особой популярностью пользуются зеркальные числа, или палиндромы. Сегодня именно такая – 12.02.2021. Говорят, эти дни удачны и для других начинаний.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мороз влюблённым не помеха! Сегодня в Минске пройдёт почти две сотни свадебных церемоний! Молодожёны уже подали 189 заявлений в столичные ЗАГСы. День Святого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)