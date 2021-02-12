ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Зеркальная дата» 12.02.2021: в Минске пройдёт 189 свадебных церемоний

12.02.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Зеркальная дата» 12.02.2021: в Минске пройдёт 189 свадебных церемонийМинске пройдёт 189 свадебных церемоний" class="one-news__figure-img">

Мороз влюблённым не помеха! Сегодня в Минске пройдёт почти две сотни свадебных церемоний! Молодожёны уже подали 189 заявлений в столичные ЗАГСы.  

День Святого Валентина здесь ни при чём: дело в магии чисел. Для создания семьи многие выбирают красивые даты. Особой популярностью пользуются зеркальные числа, или палиндромы.  Сегодня именно такая   –  12.02.2021. Говорят, эти дни удачны и для других начинаний.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мороз влюблённым не помеха! Сегодня в Минске пройдёт почти две сотни свадебных церемоний! Молодожёны уже подали 189 заявлений в столичные ЗАГСы.   День Святого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Максиму Знаку и Марии Колесниковой предъявлены новые обвинения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by