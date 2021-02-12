Сказочные фотографии, от которых невозможно оторвать взгляд

Источник материала: ОНТ

Таинственность и магия. Именно такие слова используют для характеристики фотографий Анастасии Добровольской. Девушка умело сочетает красоту природы, человека и животного. Просто взгляните на них.































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