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Всебелорусское народное собрание: выступление Лукашенко, ключевые моменты и итоги первого дня
Источник материала: ОНТ
Сегодня во Дворце Республики второй день работы Всебелорусского народного собрания, форум, который можно по праву назвать определяющим и судьбоносным. На нем белорусы вместе решают, в каком направлении двигаться. Итогов ждет вся страна. Президент Александр Лукашенко традиционно принимает участие и сегодня снова выступит перед делегатами.
Накануне Глава государства открыл форум и обратился к большой аудитории с основными тезисами. Фактически собранию необходимо определить курс развития и такой курс накануне в своем выступлении четко обозначил Президент.
Главная цель - обеспечить социальную стабильность. Ключевые приоритеты - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государство-партнер. И так первый день диалога состоялся, намечены ориентиры и пути решения многих вопросов.
Общенациональный мозговой штурм, живая связь власти с людьми, народное вече – как только ни называют этот форум. Одно точно – в такой атмосфере диалога чувствуется дух народного собрания. А главное, что именно ты часть единой страны.
2700 участников. Со всех регионов, разные по взглядам и социальному статусу, возрасту, сфере деятельности и интересам. В итоге срез получится более чем справедливый. И неважно знали ли делегаты друг друга до этой зимы, сейчас цель у них одна – процветающая страна, ведь это наш общий дом.
Ключевой момент стартового дня форума – выступление Главы государства. Четыре часа. Кто-то скажет, много. Но разве можно считать минуты, когда определяется стратегия развития страны на ближайшие пять лет! Тем более что и риторика понятна не только каждому в этом зале, она касается каждого белоруса.
Делегаты, которые на собрании не впервые, уже после скажут, понимают, о чем речь. Помнят, что такое создавать с нуля. Во время первого такого форума больше думали о приземленном, как людей прокормить и добиться продовольственной безопасности, выстроить страну. Сегодня всё есть. За очень короткий срок – четверть века. Теперь, главное это сохранить.
Цели на ближайшие годы понятны - наращивание социального капитала, создание комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Александр Лукашенко не раз подчеркнул - во главе угла человек – талантливый и трудолюбивый, преданный своей земле. В целом - увеличение благосостояния людей – это важнейшая цель. Об оплате труда разговор отдельный. Средняя зарплата по стране сегодня – 1200 руб. Можно больше.
В помощь в этом вопросе, в том числе, образование. Казалось бы, причем тут учеба. А ведь растет человеческий потенциал, растет производительность труда. Делаешь меньше – на выходе больше, главное с головой. Правда, у Президента есть претензии – в сфере не всё гладко. Надо активнее внедрять в учебный процесс новейшие технологии. Учитывая события прошлого года - серьезнее отнестись к вопросу дистанционного обучения. Также дифференцированно следует подойти к формату вступительной кампании, Министерство образования уже внесло предложения в Администрацию Президента.
По сути, социальную ориентированность страна в ближайшие годы сохранит. Но это тоже зависит от нас. Например, от того же бизнеса. Александр Лукашенко подчеркнул – зарплаты в конвертах неприемлемы. Ведь налоги – это поддержка пожилых, молодёжи и многодетных семей.
И всё же основа развития каждой страны – сильная экономика. Этой теме внимание особое – тем более что белорусской экономике некоторые предрекали коллапс. В реальности же по итогам 2020 года падение ВВП составило менее процента. По ключевым параметрам сохранен уровень 2019 года. Тем, кто считает, что экономика застыла в развитии, у Главы государства есть аргументы.
Кроме того, в планах - создать промышленные кластеры. К крупным компаниям будут присоединяться малые и средние предприятия, которые будут производить необходимые комплектующие. Это же положительно сработает на импортозамещение. А еще строительство жилья, внимание ценам на услуги ЖКХ. Положительный эффект даст атомная станция, здесь и замещение природного газа, перевод на чистую электроэнергию. Развитие инфраструктуры передачи киловатт – задача на пятилетку.
Выступление Президента вызвало живой интерес у делегатов – главные тезисы станут ориентирами на ближайшие годы.
А еще Всебелорусское народное собрание – место, где можно удостовериться - настоящая дружба не миф. Взаимовыручка и помощь для народов России и Беларуси и впредь останутся доброй традицией.
Развитие. Единство. Независимость. Три слова еще у входа на главную площадку собрания – во Дворце Республики – не просто слоган масштабного форума. Фактически призыв для каждого неравнодушного к своей стране. Мол, вот к чему нужно стремиться. От вас – идеи. А воплощать будем вместе. Чтобы все меньше мечтать. Хотя бы потому, что больше не о чем.
Сегодня форум продолжается, впереди еще день работы. Решения народного собрания не будут спонтанными и неожиданными, так как до начала форума была проведена масштабная подготовка, в том числе, в формате диалоговых площадок. Чтобы каждое мнение было учтено. И делегаты стали по-настоящему голосом миллионов.
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Сегодня во Дворце Республики второй день работы Всебелорусского народного собрания, форум, который можно по праву назвать определяющим и судьбоносным. На нем...
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