Всебелорусское народное собрание: выступление Лукашенко, ключевые моменты и итоги первого дня

Источник материала: ОНТ

Сегодня во Дворце Республики второй день работы Всебелорусского народного собрания, форум, который можно по праву назвать определяющим и судьбоносным. На нем белорусы вместе решают, в каком направлении двигаться. Итогов ждет вся страна. Президент Александр Лукашенко традиционно принимает участие и сегодня снова выступит перед делегатами.

Накануне Глава государства открыл форум и обратился к большой аудитории с основными тезисами. Фактически собранию необходимо определить курс развития и такой курс накануне в своем выступлении четко обозначил Президент.

Главная цель - обеспечить социальную стабильность. Ключевые приоритеты - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государство-партнер. И так первый день диалога состоялся, намечены ориентиры и пути решения многих вопросов.

Общенациональный мозговой штурм, живая связь власти с людьми, народное вече – как только ни называют этот форум. Одно точно – в такой атмосфере диалога чувствуется дух народного собрания. А главное, что именно ты часть единой страны.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального Собрания Беларуси: «Это действительно исторический день. Вот сегодня мы начинаем писать историю. Ведь Всебелорусское собрание – это этап, после которого предстоит огромная работа. Назрели перемены, назрели вещи, которые люди хотят двигать вперед, и объединяет людей именно желание эволюционных перемен».

Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции Евразийского экономического союза: «Меня, в первую очередь, интересуют вопросы, связанные с образованием нашей молодежи, с исторической правды, с удалением фальсификации и с торжеством исторической справедливости».

2700 участников. Со всех регионов, разные по взглядам и социальному статусу, возрасту, сфере деятельности и интересам. В итоге срез получится более чем справедливый. И неважно знали ли делегаты друг друга до этой зимы, сейчас цель у них одна – процветающая страна, ведь это наш общий дом.

Виталий Вовк, генеральный директор Минского тракторного завода: «Вера в свое государство. Вера в то, что ты делаешь и понимать четко, что страна у нас одна, и мы в каждый момент должны делать всё необходимое, чтобы страна продолжала развиваться».

Ключевой момент стартового дня форума – выступление Главы государства. Четыре часа. Кто-то скажет, много. Но разве можно считать минуты, когда определяется стратегия развития страны на ближайшие пять лет! Тем более что и риторика понятна не только каждому в этом зале, она касается каждого белоруса.

Делегаты, которые на собрании не впервые, уже после скажут, понимают, о чем речь. Помнят, что такое создавать с нуля. Во время первого такого форума больше думали о приземленном, как людей прокормить и добиться продовольственной безопасности, выстроить страну. Сегодня всё есть. За очень короткий срок – четверть века. Теперь, главное это сохранить.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Наши интересы реально волнуют только нас. И только такое сильное государство, как наше, в состоянии обеспечить их защиту и соблюдение. Я говорю сильное государство, потому что мы были и есть монолит, в этом наша сила.

Цели на ближайшие годы понятны - наращивание социального капитала, создание комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Александр Лукашенко не раз подчеркнул - во главе угла человек – талантливый и трудолюбивый, преданный своей земле. В целом - увеличение благосостояния людей – это важнейшая цель. Об оплате труда разговор отдельный. Средняя зарплата по стране сегодня – 1200 руб. Можно больше.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Знаете, и я в чем-то виноват и то правительство которое я формировал за эти пять лет и предыдущие. Люди правильно нам предъявляют претензии – цены достаточно приличные, а доходы не совсем приличные. В чем моя вина. Я пришел в эту политику из производства, и я понимал, что богатство - не тогда, когда ты деньги пускаешь на унитаз, а то, что вложишь в основные фонды, создадим рабочие места, поднимем деревни, в деревообработку вложим, калийные комбинаты построим, когда мы будем создавать это, да, надо потерпеть какой-то период времени, и мы получим этот эффект, как сейчас получаем от сельского хозяйства».

В помощь в этом вопросе, в том числе, образование. Казалось бы, причем тут учеба. А ведь растет человеческий потенциал, растет производительность труда. Делаешь меньше – на выходе больше, главное с головой. Правда, у Президента есть претензии – в сфере не всё гладко. Надо активнее внедрять в учебный процесс новейшие технологии. Учитывая события прошлого года - серьезнее отнестись к вопросу дистанционного обучения. Также дифференцированно следует подойти к формату вступительной кампании, Министерство образования уже внесло предложения в Администрацию Президента.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: «Здесь надо умело сочетать и профессиональную подготовку кадров с развитием личностных качеств для того, чтобы человек был более конкурентоспособен и мобилен на рынке труда. Мы должны перейти к новой системе формирования госзаказа на подготовку специалистов».

По сути, социальную ориентированность страна в ближайшие годы сохранит. Но это тоже зависит от нас. Например, от того же бизнеса. Александр Лукашенко подчеркнул – зарплаты в конвертах неприемлемы. Ведь налоги – это поддержка пожилых, молодёжи и многодетных семей.

И всё же основа развития каждой страны – сильная экономика. Этой теме внимание особое – тем более что белорусской экономике некоторые предрекали коллапс. В реальности же по итогам 2020 года падение ВВП составило менее процента. По ключевым параметрам сохранен уровень 2019 года. Тем, кто считает, что экономика застыла в развитии, у Главы государства есть аргументы.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Появились и получили развитие новые отрасли, доля негосударственного сектора выросла до 50%. Во-вторых, проведена масштабная модернизация традиционных производств, теперь идет работа по обеспечению максимальной отдачи вложенных средств. Экономика не терпит революций и шарлатанства. Никаких шараханий быть не должно. Эволюционно надо развиваться».

Кроме того, в планах - создать промышленные кластеры. К крупным компаниям будут присоединяться малые и средние предприятия, которые будут производить необходимые комплектующие. Это же положительно сработает на импортозамещение. А еще строительство жилья, внимание ценам на услуги ЖКХ. Положительный эффект даст атомная станция, здесь и замещение природного газа, перевод на чистую электроэнергию. Развитие инфраструктуры передачи киловатт – задача на пятилетку.

Выступление Президента вызвало живой интерес у делегатов – главные тезисы станут ориентирами на ближайшие годы.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси: «Речь была очень эмоциональная и многогранная, и, конечно, она задела за живое. Но когда ты владеешь цифрами, то, конечно, ты обращаешь внимание на те проблемы, которые возникают в развитии отдельных отраслей и регионов. Это вообще суперпредложение по государственной программе – многодетная Беларусь, это сегодня действительно надо».

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета Белорусского союза молодежи: «Глобально молодежь и молодежная политика – она пронизывает все сферы жизнедеятельности и об этом так же говорил Глава государства. Сегодня воспитание молодого человека, воспитание гражданина – на плечах школ, родителей, так и на государстве. И, да, мы говорим о том, что сегодня комфортно можно было жить, создавать семью, растить детей. Для этого будет ряд соответствующих госпрограмм».

А еще Всебелорусское народное собрание – место, где можно удостовериться - настоящая дружба не миф. Взаимовыручка и помощь для народов России и Беларуси и впредь останутся доброй традицией.

Дмитрий Мезенцев, посол России в Беларуси: «Те слова, которые обозначил Президент о стратегических связях с Россией, о наших совместных планах по БелАЭС, о подходах в проведении единой налоговой, промышленной, таможенной политики, взаимодействиях по десяткам направлений – это слова, которые для многих сомневающихся, прежде всего за рубежами, самый твердый, четкий и не требующий объяснений ответ – Россия и Беларусь составляют Союзное государство».

Развитие. Единство. Независимость. Три слова еще у входа на главную площадку собрания – во Дворце Республики – не просто слоган масштабного форума. Фактически призыв для каждого неравнодушного к своей стране. Мол, вот к чему нужно стремиться. От вас – идеи. А воплощать будем вместе. Чтобы все меньше мечтать. Хотя бы потому, что больше не о чем.

Сегодня форум продолжается, впереди еще день работы. Решения народного собрания не будут спонтанными и неожиданными, так как до начала форума была проведена масштабная подготовка, в том числе, в формате диалоговых площадок. Чтобы каждое мнение было учтено. И делегаты стали по-настоящему голосом миллионов.

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