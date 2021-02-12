Год только начался, а они уже успели! Звездные разводы 2021

Источник материала: ОНТ

Знаменитости женятся и разводятся, как все обычные люди. Только детали их личной жизни становятся достоянием публики, жаждущей подробностей.

2021 год только начался, но многие звездные пары уже успели распасться. Самым ярким стал развод Ольги Бузовой. Её отношения с Давидом Манукяном продлились меньше двух лет. Скандалы, обвинения, истерики – Ольга расстается громко и публично. Так случилось с первым супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым, история повторилась и со вторым мужем. Сейчас Ольга снова свободная женщина.









Известная Instagram-блогер Ида Галич зарегистрировала отношения с Аланом Басиевым в 2018 году, а в 2020 у пары родился сын Леон. Поклонники Иды начали подозревать, что в отношениях не всё в порядке, когда из ленты исчезли их совместные снимки. Недавно в одном из постов блогерша подтвердила, что их союз официально распался.









Актер Дмитрий Орлов развелся со своей супругой Натальей Бражник после 9 лет брака.





Это второй развод в жизни актера. В 2011 году он закончил отношения с актрисой Ириной Пеговой.





Российская фигуристка Мария Сотскова недавно рассказала СМИ о разводе с музыкальным продюсером Михаилом Омельчуком. Брак продлился несколько месяцев.













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